Nach 150 Jahren muss das Schuhhaus Peterhans in Winterthur ZH seine Türen per Juli 2027 schliessen. Für Geschäftsführer Guido Gretener ein schwerer Entscheid. Es ist das dritte Aus von eingesessenen Winterthurer Geschäften innert Kürze.

Darum gehts Das Schuhhaus Peterhans in Winterthur schliesst Ende Juli 2027 nach 150 Jahren im Geschäft

Seit 2016 sanken Absatz und Umsatz im Schuhhaus deutlich

14 Teilzeitangestellte verlieren mit der Schliessung ihre Stelle

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Und wieder endet die Ära eines Winterthurer Traditionsgeschäfts: Ende Juli 2027 schliesst das traditionsreiche Schuhhaus Peterhans, wie zuerst der «Landbote» berichtet hat. Seit 150 Jahren verkauft der Laden Schuhe in der Eulachstadt. Legendär ist vor allem die Rutschbahn im Kinderabteil, die Generationen von kleinen Kunden in Erinnerung behalten dürften. Im kommenden Sommer legt Geschäftsführer Guido Gretener (72) die Schuhlöffel nun endgültig beiseite.

«Ich werde die zahlreichen Kundenkontakte sehr vermissen», erzählt Gretener gegenüber Blick. «Andererseits entsteht auch eine gewisse Erleichterung, sich nicht mehr täglich um die Zukunft zu sorgen.» Denn der Druck ist gross. Im Vergleich zu 2016 verkauft das Geschäft heute 40 Prozent weniger Schuhpaare. Der Umsatz ist um mehr als ein Drittel eingebrochen.

«Leere Flächen schaden der Atmosphäre»

Darum macht die Miete mittlerweile einen Fünftel des gesamten Umsatzes aus. «Um die Miete auf ein rentables Mass von 15 Prozent des Umsatzes zu bringen, müsste diese um 35 Prozent sinken», meint der Geschäftsführer. Eine Reduktion der Miete durch die Eigentümerin Axa vor einigen Jahren half offensichtlich nur kurzfristig.

14 Teilzeit-Angestellte von Schuhhaus Peterhans verlieren nun den Job. Zwei haben bereits eine neue Stelle, drei gehen in Pension. Weitere drei Mitarbeitende habe man befristet neu einstellen müssen. Die Lehrtochter kann das zweite Lehrjahr bei einem Mitbewerber absolvieren. Generell macht sich Gretener keine Sorge um seine Leute: «Fachkundiges Personal ist auf dem Markt sehr gesucht.»

Hat sich das Lädelisterben intensiviert?

Für Winterthur ist das Aus von Schuhhaus Peterhans ein herber Verlust – gerade weil die Eulachstadt weitere Läden mit viel Tradition verliert. Bald gehen beim Sportgeschäft Intersport Egli und der Papeterie Schoch die Türen für immer zu. Letztere verkauft an Orell Füssli Thalia.

Das Lädelisterben ist seit Jahren ein schweizweites Phänomen. Und scheint sich zuletzt gar intensiviert zu haben, wie der Blick nach St. Gallen zeigt. Auch in der dortigen Einkaufsmeile verschwindet aktuell gefühlt ein Laden nach dem anderen. Letzte Woche wurde das Aus der Confiserie-Sprüngli-Filiale, des Haushaltwarengeschäfts WMF und der Tiefenbacher Schuhe bekannt.

Die Gründe sind oftmals dieselben. Gerade der Onlinehandel macht den eingesessenen Geschäften das Leben schwer. Peterhans-Geschäftsführer Gretener führt aus: «Das Einkaufsverhalten hat sich verändert – vor allem das der jüngeren Kundschaft.» Ein weiteres Problem: «Zudem verringern leer stehende Flächen in der Innenstadt die Attraktivität und die Einkaufsatmosphäre», sagt er zu Blick.

Nach 20 Jahren an der Spitze des Familienunternehmens verabschiedet sich Gretener im Sommer in die Pension. Er hatte den Betrieb 2007 von seinem früh verstorbenen Freund Walter Peterhans (†57) übernommen. Noch steht allerdings der Ausverkauf in zwei Phasen an. Bis Ende Februar für die Wintermodelle und dann bis Ende Juli der Schlussverkauf.