Der neue James Bond ist bekannt: Robert Pattinson. Seit kurzem wirbt der britische Schauspieler für die Richemont-Uhrenmarke Jaeger-LeCoultre, dabei trägt 007 eigentlich eine Omega. Das sorgt in der Schweizer Uhrenbranche für Zündstoff.

Darum gehts Robert Pattinson wird der neue James Bond und folgt damit auf den bisherigen Darsteller Daniel Craig

Pattinson ist Werbebotschafter von Jaeger-LeCoultre, während Bond seit 1995 eine Omega trägt

Das Portal Hypebeast nennt Omega im Film und Jaeger-LeCoultre auf dem roten Teppich als Kompromiss

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Der neue James Bond hat lange auf sich warten lassen. Jahrelang stand in den Sternen, wer in die Fussstapfen von Daniel Craig (58) tritt. Seit Montag ist bekannt: Robert Pattinson (40), der Star von «Twilight», übernimmt die legendäre Rolle des Agenten 007. Das hat Wellen der Freude und Empörung unter Film-Fans und in Hollywood ausgelöst. Aber auch in der Schweizer Uhrenindustrie sorgt die Besetzung für Zündstoff, wie unter anderem das Fashion-Medium Hypebeast berichtet hat.

Hintergrund ist ein bestehender Werbedeal: Robert Pattinson ist seit wenigen Monaten globaler Markenbotschafter für die traditionsreiche Waadtländer Uhrenmanufaktur Jaeger-LeCoultre. Blöd nur: Auf der Leinwand dominiert ein anderer Schweizer Zeitmesser-Hersteller das Handgelenk von 007 – und das seit 31 Jahren. Seit Pierce Brosnan (1995 bis 2002) und auch während der gesamten Ära von Daniel Craig (2006 bis 2021) trug der britische Geheimagent stets eine Uhr von Omega.

Konkurrenzkampf zwischen Schwergewichten

Auf den offiziellen Fotos zur Bond-Ankündigung fiel Uhren-Kennern bereits ein Detail auf: Pattinsons Handgelenk blieb leer. Genau das heizt Spekulationen über einen Konkurrenzkampf zwischen zwei Schweizer Uhrenmarken an.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Denn hinter den Marken stehen grosse Namen: Jaeger-LeCoultre gehört zum Genfer Luxusgüterkonzern Richemont, Omega zur Bieler Swatch Group unter Patron Nick Hayek (72). Es geht um viel Reichweite: Man rechnet mit Millionen verkauften Kinotickets. Zudem soll Pattinson ein jüngeres Publikum für die James-Bond-Reihe gewinnen – eine Zielgruppe, die auch bei Uhrenherstellern heiss begehrt ist.

Gibt es einen Kompromiss?

Bisher übernahmen Bond-Darsteller wie Brosnan oder Craig jeweils auch die Rolle als offizieller Omega-Botschafter. Pattinson hingegen hat sich bereits an die Konkurrenz gebunden. Für Hypebeast ist klar: Omega dürfte seine prestigeträchtige Partnerschaft kaum kampflos räumen. Eine naheliegende Lösung wäre ein Kompromiss: Vor der Kamera trägt Pattinson dienstlich eine Omega – auf dem roten Teppich bleibt er Jaeger-LeCoultre treu.