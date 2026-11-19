Robert Pattinson wird der nächste und somit siebte James Bond. Wir zeigen, in welchem Auto der Hollywoodstar in seinem ersten Film unterwegs sein könnte und präsentieren die coolsten Agenten-Autos aus 64 Jahren Filmgeschichte.

Darum gehts Robert Pattinson wird neuer James Bond, noch offen bleibt sein erstes Filmauto als Agent 007

Als Kandidaten gelten Aston Martin Vanquish, Lotus-Hybrid, Tesla Roadster oder Yangwang U9 Xtreme

Zu den Klassikern zählen Aston Martin DB5, Lotus Esprit als U-Boot und Citroën 2CV aus Bond-Filmen

Seit wenigen Tagen ist bekannt, wer der neue James Bond wird: Twilight-Star Robert Pattinson (40) tritt in die Fussstapfen von Daniel Craig (58) für die wohl begehrteste Rolle der Filmbranche. Für Autofans stellt sich aber sofort eine andere Frage: Welchen Dienstwagen darf Pattinson in seinem ersten 007-Abenteuer fahren?

Traditionell setzt 007 auf Aston Martin. Laut dem deutschen Portal Focus wäre der 835 PS starke Vanquish mit V12-Biturbo ein heisser Kandidat. Aber auch Lotus arbeitet derzeit an einem über 1000 PS starken Hybrid-Sportwagen für 2028 – eine echte Alternative aus Grossbritannien.

Weniger wahrscheinlich, aber sehr skurril und deshalb passend wäre der Tesla Roadster, der mit seinen Druckluftdüsen sogar fliegen kann. Oder auch der 3000 PS starke Superstromer Yangwang U9 Xtreme, der vor kurzem den Höchstgeschwindigkeitsrekord gebrochen hat und bis zu 503 km/h erreicht! Manche Fans würden den neuen Bond ausserdem gerne am Steuer einer echten Autoikone sehen: Am Pariser Autosalon enthüllte Citroën kürzlich ein seriennahes Konzept der Neuinterpretation des 2CV. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Geheimagent auf die legendäre Ente trifft.

1. Aston Martin DB5, «Goldfinger» (1964) und 9 weitere Filme

Er darf in keiner Liste über Bonds Dienstwagen fehlen. Der britische Sportwagen begründete mit seinem Auftritt im dritten Kinoabenteuer die Faszination der Bond-Autos und deren Ausrüstung: So verfügte der DB5 im Streifen «Goldfinger» über einen Schleudersitz, Maschinengewehre an der Front, Messer in den Radnaben, eine ausfahrbare Panzerplatte vor der Rückscheibe und einen Ölsprüher im Heck. Der DB5 ist so ikonenhaft, dass Aston Martin 25 Stück offiziell nochmals von Hand für Sammler nachbaute – inklusive Bond-Gimmicks.

2. Sunbeam Alpine, «James Bond jagt Dr. No» (1962)

Vom ersten Film an war James Bond ein Auto-Patriot. Das allererste Bond-Auto überhaupt war ein britischer Sunbeam Alpine. Sean Connery (1930–2020) untersuchte in der Rolle des James Bond den Mord an einem Geheimdienstmitarbeiter auf Jamaika. Der Sunbeam war ohne Gadgets, trotzdem konnte er sich in Verfolgungsjagden in der Hauptstadt Kingston behaupten.

3. Lotus Esprit, «Der Spion der mich liebte» (1977) und «In tödlicher Mission» (1981)

Ein weiteres absolutes Muss ist die weisse Schönheit aus England. Mit dem Lotus Esprit gelang dem von Roger Moore (1927–2017) gespielten James Bond in «Der Spion, der mich liebte» eine spektakuläre Flucht. Mit der Verwandlung in ein U-Boot hat sich Bonds Tüftler Q selbst übertroffen. Der zweite Auftritt zwei Filme später fällt dann deutlich bescheidener aus.

4. Ford Mustang Mach 1, «Diamentenfieber» (1971)

Um nicht aufzufallen, setzt Bond oft auch auf lokale Fahrzeuge. Was liegt da in den USA näher als ein Ford Mustang? Bei dem Tüftler Q ein ungewolltes Wunder vollbracht hat. Während einer Verfolgungsjagd in Las Vegas zwängt sich der Mach 1 auf zwei Rädern durch eine Gasse. Bei der Einfahrt fährt der Mustang auf den zwei rechten Rädern, bei der Ausfahrt auf den linken. Ein kapitaler Regiefehler für die einen oder die Magie von Q für die anderen.

5. BMW 750iL, «Der Morgen stirbt nie» (1997)

Der erste Auftritt von BMW in «Goldeneye» war sehr bescheiden. Der deutsche Z3 kam nicht über eine Statistenrolle hinaus. Legendär hingegen ist die Verfolgungsjagd des 7ers durch ein Parkhaus in Hamburg (D). Geradezu visionär, wie Pierce Brosnan (73) in der Rolle des Geheimagenten den BMW per Handy fernsteuert. Heute ist das zumindest beim Parkieren Realität.

6. Toyota 2000 GT, «Man lebt nur zweimal» (1967)

Er gilt als erster japanischer Supersportwagen und entspricht damit ganz dem Status eines James Bond. Das Besondere am Toyota: Den 2000 GT gab es nie als Cabrio, wie er auf der Leinwand zu sehen ist. Die Version wurde für «Man lebt nur zweimal» extra gebaut. Böse Zungen behaupten, weil Bond-Darsteller Sean Connery fürs Standardmodell zu gross war.

7. Citroën 2CV, «In tödlicher Mission» (1981)

Nein, wir haben die gelbe Ente nicht vergessen. Die Verfolgungsjagd im Citroën 2CV durch die griechischen Serpentinen bleibt Kult und gehört in jede Liste über Bonds Dienstwagen. Stahl er doch selbst dem Lotus Esprit im selben Film die Show. Citroën erkannte die Gunst der Stunde und lancierte gleich nach Filmstart von «In tödlicher Mission» eine Sonderedition in gelber Farbe mit aufgeklebten Einschusslöchern. Es wäre also sehr passend, wenn Robert Pattinson im nächsten Film mit der elektrischen Neuauflage auf Schurken-Jagd wäre.