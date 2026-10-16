Looping, Schweben, Seitwärtssalto: Tesla zeigte in Texas den neuen Roadster mit Raketen-Düsen. Die zweite Generation soll 2028 in Serie gehen; die flugfähige Rocket-Version bleibt vom öffentlichen Verkehr ausgeschlossen.

Darum gehts Elon Musk präsentiert den neuen Tesla Roadster

Die Rocket-Variante kann dank SpaceX-Düsen fliegen

Der flugfähige Tesla hat keine Strassenzulassung und kostet 250'000 Dollar

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Es war die womöglich eindrücklichste Präsentation eines neuen Automodells aller Zeiten. Es ist 19.55 Uhr auf dem SpaceX-Testgelände McGregor im US-Bundesstaat Texas: Tesla stellt am Donnerstagabend auf dem Gelände den neuen Roadster vor – und sorgt beim Publikum für offene Münder. Das Auto fährt eine Looping-Rampe hoch, den letzten Teil davon kopfüber. Als die Strasse mitten in der Luft endet, fällt das Auto Richtung Boden. Sofort blitzen rund um das Fahrzeug mehrere Düsenstrahle auf, die das Fahrzeug in der Luft rotieren, der Fall wird massiv abgebremst. Ein paar Meter über dem Boden schwebt der Wagen kurzzeitig in der Luft, bevor er sanft mit den Rädern auf dem Untergrund aufsetzt.

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Beim Kopfüber-Stunt kamen nicht etwa Magnete zum Einsatz: Ein Saugsystem liess den Roadster im Looping kopfüber an der Strasse kleben. Leistungsstarke elektrische Ventilatoren saugen die Luft unter dem Boden ab. Dieser Vakuum-Effekt saugt den Wagen an die Fahrbahn.

Tesla-Chef Elon Musk (55) betont während des Events, dass die Anwesenheit der Zuschauer, Presse und Investoren nötig sei, da sonst rasch von CGI oder KI-generierte Aufnahmen die Rede sein würde.

Roadster fliegt über parkierte Autos

Erstmals stellte Musk den neuen Tesla Roadster im November 2017 vor. Im Sommer 2018 kündigte er in den sozialen Medien an, dass der Roadster auch mit einem optionalen «SpaceX-Paket» erhältlich sein wird, das den Wagen kurze Zeit fliegen lassen kann. Bei dieser Version, auch Rocket-Variante genannt, ist der Tesla mit rund zehn Kaltgas-Triebwerken ausgerüstet.

Wozu dieses Paket in der Lage ist, zeigt am Donnerstagabend ein weiterer Stunt: Der Roadster fährt auf mehrere parkierte Tesla-Fahzeuge zu, darunter ein Cybertruck und auch ein 4-Meter hoher Tesla Semi, der elektrische Sattelschlepper in der Produktpalette. Wenige Meter vor dem Hindernis zünden die Kaltgas-Triebwerke und lassen den Roadster in den Himmel hochsteigen. Das E-Auto vollführt in der Luft einen 360-Grad-Seitwärtssalto während es über die parkierten Fahrzeuge hinweg fliegt und kurz darauf landet.

Beschleunigung mit Raketen-Düsen

Die Kaltgas-Düsen erzeugen kurzzeitig einen enormen Schub und können – wie bei echten SpaceX-Raketen – blitzschnell angesteuert werden, was die spektakulären Rotationen an der Show ermöglicht.

Der neue Tesla Roadster lässt an der Show auch beim Beschleunigen die Muskeln spielen: Mit nach hinten ausgerichteten Düsen ausgerichtet erreicht das Elektroauto mit dem zusätzlichen Schub in nur 0,81 Sekunden 60 Meilen pro Stunde, umgerechnet 96,6 Kilometer pro Stunde. Werden die Düsen entgegen der Fahrtrichtung ausgerichtet, kann der Roadster fast augenblicklich auf Null abbremsen.

Die zweite Generation des Tesla Roadsters soll 2028 in Serienproduktion gehen. Die flugfähige Rocket-Variante wird dabei im öffentlichen Strassenverkehr nicht zugelassen sein und nur an ausgewählte Kunden verkauft. Der Preis hat es in sich: Wer auf seinem Schloss-Anwesen im Garten kurz abheben möchte, muss für den Rocket eine Anzahlung von 250'000 Dollar leisten. Der Kaufpreis ist noch nicht bekannt.