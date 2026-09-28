Elon Musks SpaceX erzielt mit dem ersten Orbitflug des Starship einen historischen Erfolg. Heute Montagnachmittag erreichte die Rakete nach einem Start in Texas und trotz eines Triebwerksausfalls ihr Ziel und setzte 26 Satelliten aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Starship von SpaceX erreicht beim 14. Testflug erstmals den Orbit

26 Starlink-Satelliten ausgesetzt, zehnmal leistungsstärker als Vorgängermodelle

Mission nach drei Stunden beendet statt geplanter zehn Stunden

Beim 14. Testflug hat das Starship von Elon Musks (55) Raumfahrtfirma SpaceX am Montagnachmittag Schweizer Zeit erstmals den Orbit erreicht. Dies nach einem um rund 30 Minuten verzögerten Start am Weltraumbahnhof Starbase in Texas.

0:48 Nächster Meilenstein erreicht: Hier startet die grösste Rakete der Welt

Kurz nach dem Start fiel eins der 33 Triebwerke aus. Nach kurzen Beratungen entschied das SpaceX-Team, den Flug in den Orbit trotzdem fortzusetzen.

26 Satelliten ausgesetzt

Im Gepäck hatte die Riesen-Rakete 26 Starlink-Satelliten der neuesten Generation. Sie sind zehnmal so leistungsstark wie ihre Vorgänger – und so gross, dass sie nur von der Starship-Rakete getragen werden können. Nacheinander wurden sie ausgesetzt.

Anstatt der ursprünglich vorgesehenen zehnstündigen Mission mit sechs Erdumrundungen entschied SpaceX, den Flug vorzeitig nach etwa drei Stunden zu beenden. Warum genau, ist nicht bekannt. Der Moderator des Livestreams betonte lediglich, dass alle Schlüsselsysteme einwandfrei hätten funktionieren müssen für das Weiterfliegen.

In Zukunft wird neuer Weltraumbahnhof genutzt

So kam es, dass die Rakete nach rund drei Stunden und zehn Minuten wieder in die Erdatmosphäre eintrat und in den Pazifik tauchte.

Erst bei einem in der Zukunft liegenden Testflug soll die Rakete von selbst wieder zu ihrem Startplatz zurückkehren können. Es ist gut möglich, dass diese kommenden Tests am aktuell im Bau befindlichen grössten Weltraumbahnhof der Welt im US-Bundesstaat Louisiana stattfinden werden. In ferner Zukunft sollen dort Tausende Starships starten, so Musks Vision.

Der Liveticker zum Nachlesen: