Elon Musk greift wieder einmal nach den Sternen – und nimmt dafür eine gewaltige Summe in die Hand. SpaceX will im US-Bundesstaat Louisiana 100 Milliarden Dollar in eine neue Starbase investieren. Die Anlage soll die grösste ihrer Art weltweit werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elon Musk plant eine neue SpaceX-Starbase im US-Bundesstaat Louisiana

Projekt kostet 100 Milliarden Dollar und soll 3000 Arbeitsplätze innert zehn Jahren schaffen

SpaceX erzielte 2026 durch Börsengang Einnahmen von 85,7 Milliarden Dollar

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Tech-Mogul Elon Musk (55) hat für seinen Raumfahrtkonzern SpaceX ambitionierte Pläne: An der Küste des US-Bundesstaats Louisiana soll ein riesiger neuer Startplatz für seine Starship-Raketen entstehen. Kostenpunkt: rund 100 Milliarden US-Dollar.

Louisianas Gouverneur Jeff Landry (55) stellte die Pläne zusammen mit mehreren SpaceX-Führungskräften am Dienstag offiziell vor. Entstehen soll die neue «Starbase Louisiana» im Süden des Bundesstaats bei Pecan Island. Für das Projekt ist ein Gebiet von rund 125'000 Acres vorgesehen – umgerechnet gut 500 Quadratkilometer oder über 70'000 Fussballfelder.

Tausende Starship-Starts pro Jahr – geht die Rechnung auf?

Derzeit baut und startet SpaceX die Raketen hauptsächlich in Südtexas. Die Dimensionen der neuen Starbase in Louisiana wären aber deutlich mehr als bloss eine weitere Startrampe. SpaceX plant fünf Startkomplexe mit jeweils zwei Rampen, also insgesamt zehn Startplätze. Dazu kommen Anlagen zur Herstellung von Raketentreibstoff, eine eigene Stromversorgung, Einrichtungen zur Vorbereitung der Raumfahrzeuge, Transportinfrastruktur und Unterkünfte für Mitarbeiter und deren Familien. Der Konzern rechnet mit rund 3000 direkten neuen Arbeitsplätzen innerhalb von zehn Jahren. Hinzu kommen laut den Behörden Tausende indirekt geschaffene Stellen in der Region.

Mit der Starbase will SpaceX von Louisiana aus langfristig Tausende Flüge pro Jahr ermöglichen. Der Baustart ist für 2027 vorgesehen, die ersten Starship-Raketen könnten nach derzeitiger Planung ab 2029 von dort abheben. Noch klafft allerdings eine gewaltige Lücke zwischen Musks Vision und dem aktuellen Betrieb: In diesem Jahr sind erst zwei Starship-Raketen erfolgreich gestartet.

Gewaltige Investitionssumme trotz hoher Verluste

Nicht nur die Pläne sind extrem ambitioniert. Auch die Summe, die Musk in das Projekt investieren will, ist sehr hochgesteckt: Zwar wächst SpaceX rasant, verdient auf Konzernebene aber weiterhin kein Geld. Im vergangenen Jahr verbuchte das Unternehmen einen Nettoverlust von rund 4,94 Milliarden Dollar. Auch dieses Jahr bleibt die Bilanz rot: Allein im ersten Halbjahr häufte SpaceX einen Verlust von rund 4,82 Milliarden Dollar an.

Insbesondere die Entwicklung der Raketensparte Starship verschlingt Milliarden. Finanzieren kann SpaceX seine Expansionsoffensive vorerst auch dank einer prall gefüllten Kasse: Beim Börsengang im Juni 2026 nahm das Unternehmen rund 85,7 Milliarden Dollar ein. Der Börsengang von SpaceX war der grösste in der Geschichte.