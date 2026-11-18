Amazon-Gründer Jeff Bezos hat über die Suche nach dem neuen James Bond gesprochen. Er schildert, wie die Probeaufnahmen abliefen und warum Robert Pattinson zunächst nicht der Favorit des Auswahlgremiums war.

Darum gehts Jeff Bezos bestätigt, Robert Pattinson als neuen James Bond mit ausgewählt

Fünf Schauspieler hatten Probeaufnahmen mit Kostümen und echten Sets

Pattinson überzeugte trotz anfänglicher Zweifel durch besondere Ausstrahlung

Seiner eigenen Aussage zufolge hat Jeff Bezos (62) massgeblich an der Entscheidung mitgewirkt, Robert Pattinson (40) zum neuen James Bond zu machen. Der Amazon-Gründer und Multi-Milliardär sei «stark involviert» gewesen. Das verriet er auf der Konferenz «Silicon Valley & The World» des Nachrichtenportals «Semafor» am Dienstag.

Robert Pattinson ist der erste 007-Darsteller, der unter der kreativen Verantwortung von Amazon ausgewählt wurde. Darüber, wie die Suche abgelaufen ist, gab Bezos bereitwillig Auskunft. «Wir haben einen wirklich straffen Prozess durchgezogen», erklärte er. Fünf Schauspieler hätten es in die Endrunde geschafft. Dabei sei man nach alter Schule vorgegangen: Für die Finalisten habe es «echte, altmodische Probeaufnahmen» gegeben, und zwar «in vollem Kostüm, mit echten Sets». Das bedeutet, dass Pattinson sein Können erst bei einem Probedreh unter Beweis stellen musste.

Stundenlange Sichtung im Team

An einem Freitag habe sich das Team dann ein paar Stunden Zeit genommen, um die Probeaufnahmen der Finalisten auszuwerten, berichtete Bezos. Alle Kandidaten seien «ausserordentlich talentiert» gewesen. «Aber Rob hatte etwas Besonderes», sagte er über den «Twilight»-Darsteller, den er dabei beim Spitznamen nannte.

Was genau dieses Besondere an Pattinson ausmacht, führte Bezos dem Bericht zufolge nicht weiter aus. Auch wer die übrigen vier Finalisten waren, geht daraus nicht hervor. Seit Monaten wurde in den Medien darüber spekuliert, an welchen Briten die Rolle vergeben werden würde. Grosse Favoriten waren zuletzt Jack Lowden (36) und Callum Turner (36). Dass es am Ende Pattinson wurde, kommt für viele also als grosse Überraschung.

Zu berühmt für die Rolle?

Zu Beginn hatte Pattinson keineswegs die besten Karten. Das Auswahlgremium sei ihm gegenüber anfangs voreingenommen gewesen, gibt Bezos preis. Der Grund: Der Schauspieler sei «schon so berühmt». Man habe deshalb abgewogen, die Rolle an jemanden zu vergeben, der «etwas unbekannter» ist. Der Einwand ist nicht unbegründet: Pattinson wurde in der Rolle des Edward in «Twilight» (2008) weltberühmt. Mittlerweile hat er sich als facettenreicher Schauspieler in zahlreichen Kinohits einen Namen gemacht. Allein 2026 ist er in vier grossen Kinofilmen zu sehen: «The Drama», «Primetime», «The Odyssey» und «Dune: Part Three».

Ausgerechnet die Probeaufnahmen räumten diese Bedenken wegen seiner Bekanntheit laut Bezos restlos aus dem Weg. «Bei den Screentests war es so offensichtlich, dass er James Bond ist», sagte der Unternehmer auf der Bühne. Aus dem anfänglichen Zweifel wurde damit die Gewissheit, den Richtigen gefunden zu haben.