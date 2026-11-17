Robert Pattinson ist der neue James Bond. Die Entscheidung gibt bei den Fans zu reden. Während die einen jubeln, können andere die Verpflichtung des «Twilight»-Stars überhaupt nicht nachvollziehen.

Darum gehts Robert Pattinson (40) wird offiziell neuer James Bond

Unter dem 007-Post streiten Fans in über 60'000 Kommentaren

Medien sehen Kalkül, Royals grüssen, Pattinson spricht von Ehre

Fynn Müller People-Redaktor

Die Katze ist aus dem Sack: Robert Pattinson (40) wird der neue James Bond. Am Montagabend wird der «Twilight»-Schauspieler offiziell vorgestellt. Unter dem Instagram-Post von 007 bricht sofort ein riesiger Streit aus.

Über 60'000 Mal wurde der Beitrag in den ersten 15 Stunden bereits kommentiert. Die Meinungen? Sie könnten unterschiedlicher kaum sein. «Ich liebe ihn, aber gab es wirklich keinen anderen Schauspieler auf der Welt?», fragt ein User. Ein anderer schreibt: «Stell dir vor, man muss Bond neu besetzen, während es Henry Cavill gibt – und macht stattdessen das. Der Fehlgriff des Jahrhunderts!» Manche finden Pattinson schlicht zu bekannt.

Viele feiern die Entscheidung

Es gibt aber auch jede Menge Fans, die hinter Pattinson stehen. «Zuerst Batman und jetzt James Bond – unglaublicher Lebenslauf», heisst es. Andere feiern den Briten als «Ikone der Gen Z».

Selbst das Königshaus mischt mit. «Willkommen im Geheimdienst seiner Majestät, Mr. Bond», schreiben die britischen Royals auf Instagram.

In den britischen Medien fallen die Urteile meist wohlwollend aus. Der «Telegraph» nennt Pattinson die klügste Entscheidung, die Amazon treffen konnte. Man rechnet mit Millionen verkauften Kinotickets. Die BBC vermutet, die Macher wollten damit ein jüngeres Publikum ködern.

Pattinson selbst gibt sich demütig. «Mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens», lässt er mitteilen.

Warum unser Blick-Filmexperte Laszlo Schneider den neuen James Bond für eine riskante Wahl hält, liest du hier!