Durchbruch bei Krebs-Impfstoff lässt Moderna-Aktie explodieren

Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk

Der Name Moderna weckt bei manchen dunkle Erinnerungen an die Corona-Pandemie: Der US-Biotech-Riese belieferte zahlreiche Länder mit seinem mRNA-Impfstoff Spikevax zur Bekämpfung des Virus. Nun beschert ein erneuter Durchbruch in der Impfstoff-Forschung der Unternehmensaktie ein Kursfeuerwerk an der US-Börse: Positive Studiendaten zu einem neuartigen Hautkrebs-Impfstoff liessen die Moderna-Aktie im frühen Handel zeitweise um über 140 Prozent steigen. Damit hat sich der Kurs mehr als verdoppelt – und erreichte den höchsten Stand seit Juni 2024.

Der Impfstoff könnte bereits nächstes Jahr auf den Markt kommen. Für Patienten wäre eine Behandlung allerdings mit hohen Kosten verbunden: Die Impfung soll auf die spezifischen Mutationen des Tumors jedes Patienten zugeschnitten werden. Bei einer Verabreichung wird das Immunsystem darauf trainiert, Markmale der Krebszellen zu erkennen und diese abzutöten.

Zentral an der Forschung beteiligt ist nebst Moderna auch der US-Pharmakonzern Merck. Dieser bekam die Euphorie der Anleger ebenfalls zu spüren: Die Aktie legte um rund 11 Prozent zu. Die Erfolgsmeldung kann Moderna gut gebrauchen: Nach dem Ende des Pandemiebooms schrieb das Unternehmen aufgrund stark rückläufiger Umsätze und hoher Investitionen in die Forschung rote Zahlen. Der Durchbuch könnte die Firma nun wieder in die Gewinnzone befördern – und den Investoren zeigen, dass die mRNA-Technologie auch nach dem Covid-Boom eine Zukunft hat.