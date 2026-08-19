Durchbruch bei Krebs-Impfstoff lässt Moderna-Aktie explodieren
Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Der Name Moderna weckt bei manchen dunkle Erinnerungen an die Corona-Pandemie: Der US-Biotech-Riese belieferte zahlreiche Länder mit seinem mRNA-Impfstoff Spikevax zur Bekämpfung des Virus. Nun beschert ein erneuter Durchbruch in der Impfstoff-Forschung der Unternehmensaktie ein Kursfeuerwerk an der US-Börse: Positive Studiendaten zu einem neuartigen Hautkrebs-Impfstoff liessen die Moderna-Aktie im frühen Handel zeitweise um über 140 Prozent steigen. Damit hat sich der Kurs mehr als verdoppelt – und erreichte den höchsten Stand seit Juni 2024.
Der Impfstoff könnte bereits nächstes Jahr auf den Markt kommen. Für Patienten wäre eine Behandlung allerdings mit hohen Kosten verbunden: Die Impfung soll auf die spezifischen Mutationen des Tumors jedes Patienten zugeschnitten werden. Bei einer Verabreichung wird das Immunsystem darauf trainiert, Markmale der Krebszellen zu erkennen und diese abzutöten.
Zentral an der Forschung beteiligt ist nebst Moderna auch der US-Pharmakonzern Merck. Dieser bekam die Euphorie der Anleger ebenfalls zu spüren: Die Aktie legte um rund 11 Prozent zu. Die Erfolgsmeldung kann Moderna gut gebrauchen: Nach dem Ende des Pandemiebooms schrieb das Unternehmen aufgrund stark rückläufiger Umsätze und hoher Investitionen in die Forschung rote Zahlen. Der Durchbuch könnte die Firma nun wieder in die Gewinnzone befördern – und den Investoren zeigen, dass die mRNA-Technologie auch nach dem Covid-Boom eine Zukunft hat.
Umsatzsprung treibt Aktie von Geberit auf 5-Monats-Hoch
Von Bernadette Hogg, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Die Aktie der Sanitärtechnikfirma Geberit hebt ab: Bei Handelsstart an der Schweizer Börse konnte der Titel um fast 7 Prozent zulegen. Wenig später notierte er gar bei 8,46 Prozent. Damit ist die Aktie auf ihrem höchsten Stand seit März dieses Jahres.
Der Grund dahinter: Die Zahlen des WC-Herstellers glänzen. Im zweiten Quartal von April bis Juni konnte der Konzern einen Nettoumsatz von 838 Millionen Franken erzielen. Die Erwartungen von Analysten konnte Geberit damit übertreffen: Sie prognostizierten einen Umsatz von 810 Millionen Franken.
Auch im Vergleich zum Vorjahr konnte das Unternehmen mit Sitz in Jona SG seine Zahlen deutlich steigern: Der Umsatz übertraf den Umsatz des Vorjahresquartals um 6,6 Prozent. Wenn man den Wert um den drückenden Effekt des starken Franken bereinigt, konnte der Konzern das Ergebnis gar um 8,8 Prozent steigern.
Bei der Produktion und Logistik lief im gesamten ersten Halbjahr alles rund, wie das Unternehmen mit Sitz in Jona SG in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Deswegen konnte die Firma deutlich mehr verkaufen, was den Gewinn kräftig nach oben trieb. Zusätzlich halfen höhere Preise, den starken Anstieg von Materialkosten und Löhnen gegenzusteuern.
Roger Federer ist kein Milliardär mehr
Von Robin Wegmüller, Redaktor am Wirtschaftsdesk
Schon sieben Jahre sind vergangen, seit Roger Federer (45) für 50 Millionen Dollar 2,5 Prozent der On-Aktien kaufte. Vor allem dank dieser Investition tauchte er letztes Jahr das erste Mal auf der renommierten Milliardärsliste von «Forbes» auf. Diesen Status ist er jetzt wieder los, wie das US-Magazin berichtet.
Der Grund: Die On-Aktie tauchte am gestrigen Dienstag zwischenzeitlich um über 20 Prozent. Und das, obwohl der Schweizer Laufschuhproduzent mit 850 Millionen Franken im zweiten Quartal einen neuen Rekordumsatz erzielte. Trotzdem wurde der Sportschuh-Hersteller an der New Yorker Börse abgestraft. Denn das Ergebnis liegt unter den Markterwartungen. Zudem schraubt das Unternehmen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 zurück.
Für Federer bedeutet der On-Absturz einen Verlust von rund 52 Millionen US-Dollar. Sein Vermögen beträgt laut «Forbes» aktuell noch 952 Millionen US-Dollar.
Federer war der erste Sport-Milliardär ohne US-Pass. Mittlerweile haben die Fussball-Stars Cristiano Ronaldo (41) und Lionel Messi (39 ) die Milliardenmarke ebenfalls geknackt. 2020 war der Schweizer gar der bestbezahlte Sportler der Welt.
Trotz gutem Ergebnis: Anleger strafen On an der Börse ab
Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Die Zahlen des Laufschuhproduzenten On sehen rosig aus: Im zweiten Quartal, also von April bis Juni 2026, fuhr der Sportartikel-Hersteller einen neuen Rekordumsatz ein. 850 Millionen Franken setzte On in dieser Zeit um, 13,5 Prozent mehr als im selben Zeitraum im Vorjahr. Auch konnte das Zürcher Unternehmen seine Profitabilität deutlich steigern und verdiente insgesamt 105 Millionen Franken.
Trotzdem wurde der Sportschuh-Hersteller an der New Yorker Börse, wo die Firma kotiert ist, zum Handelsstart um 15.30 Uhr Schweizer Zeit abgestraft: Die Aktie fiel zu Beginn um satte 19 Prozent. Wenig später notierte sie gar bei einem Minus von 22 Prozent. Der Absturz zeichnete sich bereits im Vorhinein ab: Schon im vorbörslichen Handel verlor das Papier 17 Prozent. Der Grund: Trotz der guten Ergebnisse hatte On die Markterwartungen verfehlt. Beispielsweise hatten Analysten mit einem Umsatz von 880 Millionen Franken, also rund 30 Millionen mehr, gerechnet. Und: Das Unternehmen rund um die Co-CEOs David Allemann (56) und Caspar Coppetti (49) schraubt die Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr zurück. Neu erwartet es ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich. Zuvor waren mindestens 23 Prozent anvisiert worden.
SpaceX legt erstmals Quartalszahlen vor – sie enttäuschen die Anleger
Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Gross war das Aufsehen, als der Mega-Raumfahrtskonzern SpaceX von Elon Musk (55) im Juni 2026 an der US-Börse startete. Die Nachfrage der Anleger war riesig – und das, obwohl die Firma vor ihrem Börsengang dunkelrote Zahlen schrieb. Am Dienstag präsentierte Musk an einer Analystenkonferenz im kalifornischen Silicon Valley nun erstmals Quartalszahlen seines Unternehmens. Sie zeigen: Der Konzern konnte den Umsatz um fast 92 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar steigern. Analysten hatten mit einem Umsatz von rund 6,9 Milliarden gerechnet.
Trotzdem zeigen sich die Investoren unbeeindruckt: Im nachbörslichen Handel gaben die SpaceX-Titel zwischenzeitlich im über 8 Prozent nach. Denn: Trotz massiv gesteigertem Umsatz resultiert unterm Strich immer noch ein Verlust von 541 Millionen Dollar. Hauptgrund sind die immensen Investitionen in Rechenzentren für die hauseigene Künstliche Intelligenz SpaceXAI. Die KI-Sparte fuhr einen Verlust von 1,2 Milliarden Dollar ein. Die Mega-Investitionen in KI verunsichern aber nicht nur die Aktionäre von SpaceX: Auch andere Tech-Riesen wie Meta, Apple oder Alphabet verzeichneten in den letzten Monaten immer wieder Marktwertverluste. Unter Anlegern geht die Angst um, dass sich die hohen Ausgaben in KI nicht rechnen werden. Mehr zu den steigenden Risiken im einst so beliebten Tech-Sektor erfährst du in dieser Analyse von meinem Kollegen Martin Schmidt.
USA verhängen Rekord-Busse geben UBS
Von Robin Wegmüller, Redaktor am Wirtschaftsdesk
Die US-Geldwäscherei-Aufsicht FinCEN verdonnert die UBS zu einer Zivilbusse von 125 Millionen Dollar. Eine Strafe in dieser Höhe ist Rekord. Noch nie musste ein Wertpapier-Händler wegen Verstössen gegen das US-Geldwäschereigesetz eine so hohe Busse zahlen, wie die Nachrichtenagentur AWP berichtet.
Die Behörden werfen der UBS vor, zwischen 2019 und 2023 verdächtige Transaktionen nicht fristgerecht gemeldet zu haben. Die Grossbank wird dabei explizit als Wiederholungstäter bezeichnet.
Die Aktionäre scheint das nicht zu interessieren. Eine gute halbe Stunde vor Börsenschluss steht das UBS-Papier 0,25 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits um 11,7 Prozent zugelegt.
Apple überholt Nvidia als wertvollstes Unternehmen der Welt
Von Nathalie Benn, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Es ist eine gewaltige Zahl: Der iPhone-Hersteller hat erstmals einen Börsenwert von über 5 Billionen US-Dollar erreicht. Am Montag legte die Apple-Aktie an der US-Technologiebörse Nasdaq um knapp zwei Prozent zu und erreichte ein neues Rekordhoch von 342,89 Dollar pro Aktie. Damit ist der Tech-Konzern aus dem Silicon Valley wieder das wertvollste Unternehmen weltweit – und stösst den Chip-Riesen Nvidia vom Thron. Dieser knackte die historische 5-Billionen-Marke im Oktober 2025.
Heute liegt der Börsenwert des Konzerns rund um Chef Jen-Hsun Huang (63) bei 4,76 Billionen Dollar. Die Kurse der Tech-Riesen, und damit auch ihre Marktkapitalisierung, sind extrem volatil. Das zeigt ein Blick auf die letzten Wochen: Mitte Mai war Nvidia noch rund 5,7 Billionen Dollar wert gewesen – Apple kam hingegen «nur» auf 4,4 Billionen. Der iPhone-Erfinder legte aber mit Blick auf das gesamte Jahr eine deutlich bessere Performance hin: Die Apple-Aktie liegt für 2026 aktuell rund 24 Prozent im Plus, Nvidia kommt im selben Zeitraum nur auf ein mageres Plus von etwa 5 Prozent. Den Thron als wertvollste Firma auf dem Globus holt sich Apple nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstag zurück.
Ölpreis durchbricht wieder die 100-Dollar-Marke
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Die Eskalation im Iran-Krieg lässt die Ölpreise klettern: Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im September ist am Donnerstag deutlich gestiegen – und durchbrach am Nachmittag kurzfristig die Marke von 100 Dollar pro Barrel. Gegenüber dem Vortag hat sich das Öl damit um über 6 Prozent verteuert.
Den Ölpreis nach oben treibt die jüngste Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten. In der Nacht führten die USA eine erneute Angriffswelle gegen Ziele im Iran durch – den zwölften Tag in Folge. Zudem haben von Teheran unterstützte Huthi-Milizen im Roten Meer zwei saudische Tanker angegriffen. Die Rebellen hatten zuvor erklärt, dass sie die Meerenge Bab al-Mandab blockieren. Können Schiffe auf ihrem Weg von Asien nach Europa die wichtige Wasserstrasse nicht mehr passieren, drohen hier schwerwiegende Versorgungsengpässe. Eben auch beim Öl, was nun den Preis ansteigen lässt. Alles Wissenswerte zum «Tor der Tränen», wie die Meerenge auf Deutsch heisst, liest die hier bei Expertin Nathalie Benn.
Noch ist der Ölpreis deutlich vom Jahreshoch entfernt. Ende April kostete das Fass rund 126 Dollar. Weil sich die Lage im Iran-Krieg anschliessend etwas entspannte, ging danach auch der Ölpreis deutlich zurück. Bis er jetzt wegen der erneuten Eskalation wieder nach oben schiesst.
Aktie von SpaceX fällt erstmals unter Ausgabepreis
Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk
Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk (55) kämpft an der Börse mit Kurs-Turbulenzen: Die Aktie verlor am Mittwoch weiter an Boden – und fiel erstmals unter den Ausgabepreis von 135 Dollar beim Börsengang vor knapp einem Monat. Aus dem Handel ging das SpaceX-Papier dann zu einem Preis von leicht über 135 Dollar.
Dabei sprengte der Musk-Konzern beim grössten Börsengang aller Zeiten noch alle Dimensionen. Am ersten Handelstag kletterte die Aktie um 19 Prozent. In den Tagen danach ging es weiter aufwärts – bis aufs Rekordhoch von 201 Dollar pro Titel. Anschliessend geriet die Aktie aber ins Wanken. Anleger, die früh eingestiegen waren, machten ihre Kursgewinne zu Geld. Weitere Gründe für die taumelnde SpaceX-Aktie erfährst du im Artikel von Börsen-Expertin Bernadette Hogg.
Die Kursverluste des Raumfahrtunternehmens haben auch Auswirkungen aufs Vermögen von Elon Musk. Er ist aktuell nicht mehr Billionär. Laut dem Bloomberg Billionaires Index ist der streitbare Tech-Unternehmer derzeit gut 850 Milliarden Dollar schwer.
Ölpreise steigen nach erneuten Angriffen im Iran-Krieg
Von Bernadette Hogg, Redaktorin am Wirtschaftsdesk
Erneutes Seilziehen um die Strasse von Hormus: Wellen von US-Attacken bombardieren den Iran fast pausenlos, weil dieser die so wichtige Meerenge für blockiert erklärt hat. US-Präsident Donald Trump (80) beteuert jedoch, dass die Strasse von Hormus trotzdem offen sei für den Schiffsverkehr. Die iranischen Führungskräfte versuchen, mit Militärkraft die Kontrolle über die Meeresenge zu behalten.
An den Finanzmärkten stehen deshalb mögliche Lieferengpässe sowie gestiegene Ölpreise wieder im Fokus. Die Ölpreise haben am Montag rund 4 Prozent zugelegt. Öl der Nordee-Sorte Brent liegt jetzt auf rund 78.80 Dollar pro Barrel.
Die erneute Eskalation im Nahen Osten belastet auch die asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei fällt derzeit um rund 1,9 Prozent, der südkoreanische Kospi verliert circa 9 Prozent. Bitcoin liegt etwa 1,6 Prozent im Minus. Am Devisenmarkt zieht der Dollar leicht an. Der Schweizer Leitindex SMI hingegen trotzt den Sorgen und bleibt stabil. Er startete mit einem Mini-Plus von 0,07 Prozent in die neue Woche.