Am Abend geht im Detailhandel gewöhnlich die Hochpreisinsel unter. Verkäuferinnen verteilen die beliebten Rabatt-Sticker auf Ware, die am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden darf. Denner geht nun über die Bücher, neu gibts deutlich kleinere Rabatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Denner stoppt 50-Prozent-Rabatte am Ablauftag, bietet stattdessen 30 Prozent zwei Tage vorher

Massnahme soll Food Waste reduzieren und Mitarbeitende entlasten

Coop änderte Rabatte bereits Januar 2026 auf maximal 40 Prozent

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Lieber zum halben Preis verkaufen als gar nicht. Das war bislang das Motto der Detailhändler, wenn das Ablaufdatum eines Lebensmittels noch am selben Tag ist. Doch jetzt ist bei Denner Schluss mit den roten 50-Prozent-Klebern. «Will Denner sparen oder nützt das besser gegen Foodwaste?», wundert sich ein Frühpensionär in einem Beitrag des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso».

Das bisherige Regime mit den Rabattstickern wenige Stunden vor Ladenschluss ist nun Geschichte. Bisher galt bei der Discounttochter der Migros: Läuft ein Sandwich in zwei Tagen ab, gab es 25 Prozent Rabatt, kurz vor Ladenschluss kam dann der 50-Prozent-Kleber auf die Verpackung. Gut sichtbar für Schnäppchenjäger, die gezielt abends einkaufen gehen.

Coop hat im Januar damit aufgehört

Wie ein Denner-Sprecher im Beitrag bestätigt, gibts dafür neu immer zwei Tage vor Ablauf 30 Prozent Rabatt. Die Änderung der Preispolitik erklärt das Migros-Unternehmen so: Konsumentinnen und Konsumenten würden selbst mit hohem Rabatt zögern, Produkte am letzten Tag vor Ablauf zu kaufen. Gebe es schon zwei Tage vorher Rabatt, gingen die Produkte besser weg. Das sei auch gut gegen Lebensmittelverschwendung.

Auch für die Mitarbeitenden soll das neue Regime weniger belastend sein. Sie müssen nicht zwei Mal eine Ware kontrollieren und rabattieren, so der Sprecher zu «Espresso».

Schon seit Januar 2026 gibts bei Coop keinen 50-Prozent-Rabatt mehr am Ablauftag eines Frischeprodukts. Wie Blick damals berichtete, sind es nur noch 40 Prozent Rabatt. Und statt 25 Prozent gewährt der Basler Detailhändler nur noch 20 Prozent Rabatt. Laut Coop muss es nicht mehr zwingend der letzte Verkaufstag sein, wenn ein Kleberli draufkommt.

Weiterhin 50 Prozent Rabatt klebt die Migros auf ablaufende Frischprodukte. Fragt sich nur, wie lange noch.