DE
FR
Abonnieren

Aktion «Verwenden statt verschwenden»
Coop senkt Abendrabatt

Coop macht Sparfüchsen das Leben schwerer. Auf Lebensmittel, die bald verfallen, gewährt der Detailhändler künftig nur noch 40 Prozent Rabatt.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
1/6
50 Prozent Rabatt bei Coop? Das ist bald Geschichte. Vom 6. Januar an gibts maximal nur noch 40 Prozent Rabatt.
Foto: Raphael Rauch

Darum gehts

  • Coop senkt ab 6. Januar 2026 Rabatte
  • Statt 50 Prozent Rabatt gibt es künftig nur noch 40 Prozent
  • Betty-Bossi-Salat kostet bisher 1.85 statt 3.70 Franken mit Rabatt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Raphael_Rauch (1).jpg
Raphael RauchBundeshausredaktor

Für Schnäppchenjäger lohnt es sich, erst abends einzukaufen. Wenige Stunden vor Ladenschluss versehen Coop-Angestellte ausgewählte Lebensmittel mit roten Etiketten, auf denen «50 %» fett zu sehen sind. Ein Betty-Bossi-Salat kostet dann statt 3.70 Franken nur noch 1.85. Sushi gibts für 7.95 statt für 15.95. Und, und, und. 

«Verwenden statt verschwenden» heisst die Coop-Aktion, die für Lebensmittel gilt, die bald ablaufen. Vor allem bei Fisch und Fleisch lohnt sich die Aktion. Ein teures Filetstück ist so schnell mal 10 oder 20 Franken billiger. Menschen mit kleinem Portemonnaie können sich so Lebensmittel leisten, die für sie sonst zu kostspielig wären.

Rabatte im Detailhandel
Migros lässt Preisstreit mit Top-Marken kurz vor Weihnachten eskalieren
Streit mit Topmarken eskaliert
Viele Migros-Regale bleiben wegen Preiskampf leer!
All diese Produkte sind günstiger als im Vorjahr
Preise steigen nicht überall
All diese Produkte sind günstiger als 2024
Bei der Migros gibts statt 4000 Aktionen nur noch 400
Grosse Rabattrevolution
Bei der Migros gibts statt 4000 Aktionen nur noch 400

Doch mit den 50-Prozent-Rabatten ist bald Schluss. Vom 6. Januar an wird Coop geiziger und bietet statt 50 Prozent nur noch 40 Prozent Rabatt an. Und statt 25 Prozent gewährt der Detailhändler nur noch 20 Prozent Rabatt.

Rabatte schon früher

Von Geiz will Coop jedoch nichts wissen und spricht gegenüber Blick davon, «noch konsequenter» gegen Lebensmittelverschwendung (Foodwaste) vorgehen zu wollen. Künftig gebe es früher Rabatte und nicht erst wenige Stunden vor Ladenschluss.

Ab welchem Zeitpunkt künftig 40 Prozent Rabatt gewährt werden, will Coop aber nicht verraten – nur so viel: «Dies muss neu nicht zwingend erst am Tag des letztmöglichen Verkaufszeitpunkts geschehen.» Den Zeitpunkt dürfen die Filialleiter selbst entscheiden.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen