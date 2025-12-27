Coop macht Sparfüchsen das Leben schwerer. Auf Lebensmittel, die bald verfallen, gewährt der Detailhändler künftig nur noch 40 Prozent Rabatt.

Darum gehts Coop senkt ab 6. Januar 2026 Rabatte

Statt 50 Prozent Rabatt gibt es künftig nur noch 40 Prozent

Betty-Bossi-Salat kostet bisher 1.85 statt 3.70 Franken mit Rabatt

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Für Schnäppchenjäger lohnt es sich, erst abends einzukaufen. Wenige Stunden vor Ladenschluss versehen Coop-Angestellte ausgewählte Lebensmittel mit roten Etiketten, auf denen «50 %» fett zu sehen sind. Ein Betty-Bossi-Salat kostet dann statt 3.70 Franken nur noch 1.85. Sushi gibts für 7.95 statt für 15.95. Und, und, und.

«Verwenden statt verschwenden» heisst die Coop-Aktion, die für Lebensmittel gilt, die bald ablaufen. Vor allem bei Fisch und Fleisch lohnt sich die Aktion. Ein teures Filetstück ist so schnell mal 10 oder 20 Franken billiger. Menschen mit kleinem Portemonnaie können sich so Lebensmittel leisten, die für sie sonst zu kostspielig wären.

Doch mit den 50-Prozent-Rabatten ist bald Schluss. Vom 6. Januar an wird Coop geiziger und bietet statt 50 Prozent nur noch 40 Prozent Rabatt an. Und statt 25 Prozent gewährt der Detailhändler nur noch 20 Prozent Rabatt.

Rabatte schon früher

Von Geiz will Coop jedoch nichts wissen und spricht gegenüber Blick davon, «noch konsequenter» gegen Lebensmittelverschwendung (Foodwaste) vorgehen zu wollen. Künftig gebe es früher Rabatte und nicht erst wenige Stunden vor Ladenschluss.

Ab welchem Zeitpunkt künftig 40 Prozent Rabatt gewährt werden, will Coop aber nicht verraten – nur so viel: «Dies muss neu nicht zwingend erst am Tag des letztmöglichen Verkaufszeitpunkts geschehen.» Den Zeitpunkt dürfen die Filialleiter selbst entscheiden.