DE
FR
Abonnieren

Gläubiger warten immer noch auf Geld
Walliser GaultMillau-Koch geht pleite – und wird kurz darauf Hotelchef

Er ist Spitzenkoch und wollte in seiner Heimat so richtig durchstarten. Doch nach wenigen Monaten ging das Restaurant von Daniel Pittet pleite. Jetzt ist er plötzlich Direktor eines Hotels in der Region.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Daniel Pittet hatte sich mit seinem Aargauer Restaurant 15 GaultMillau-Punkte erkocht.
Foto: PD

Darum gehts

  • Sternekoch Daniel Pittet scheitert mit Fine-Dining-Konzept und wird Hoteldirektor
  • Pittet schuldet Gläubigern noch viel Geld, bezeichnet es als private Angelegenheit
  • Seit Jahresbeginn mussten fast 900 Schweizer Gastrobetriebe Konkurs anmelden
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_209.JPG
Nicola ImfeldTeamlead Wirtschaft-Desk

Er war der Gastro-Hoffnungsträger im Obergoms: Sternekoch Daniel Pittet führte jahrelang erfolgreich den «Loohof» in Oftringen AG, wo er zuletzt 15 GaultMillau-Punkte erreichte. Vor einem Jahr wagte der Walliser den Schritt zurück in die Heimat und übernahm das Restaurant Lauber in St. German VS. 

Wenige Monate später war aber alles schon wieder vorbei. Pittet ist mit seinem Fine-Dining-Konzept, mit dem er auf regionale Produkte und eine reduzierte Küchencrew setzte, hochgradig gescheitert. Die Umsätze blieben weit hinter den Erwartungen zurück, sagte er dem «Walliser Bote»

Statt sich aus dem Staub zu machen, blieb Pittet laut der Zeitung der Region treu. Der Sternekoch wechselte vom Pleite-Restaurant ins Hotel – und wurde im Obergoms kurzerhand Hoteldirektor im Hubertus in Obergesteln VS.

Pittet zu Schulden: «Private Angelegenheit»

Pikant an dieser schnellen Wiedergeburt: Pittet schuldet seinen Gläubigern laut «Walliser Bote» noch viel Geld. Gegen seine Firma, die Kuhlinarikum Gastro GmbH, laufen mehrere Betreibungen und Konkurseröffnungen. Offen seien rund 50’000 Franken – darunter ausstehende Mieten, unbezahlte Rechnungen bei Lieferanten, sowie Forderungen von Sozialkassen. Allein der Restaurant-Besitzer in St. German wartet laut Bericht auf rund 7000 Franken.

Mehr zum Thema Gastro
Gehypter Berner Spitzenkoch schliesst Gault-Millau-Lokal
Aus für Gault-Millau-Lokal
Vor wenigen Tagen noch ausgezeichnet, jetzt hört er auf
Zürcher Edel-Restaurant sucht verzweifelt Investoren – sechs Jobs weg
Zürcher Edel-Lokal verzweifelt
Geld reicht nur noch bis Ende Jahr – 6 Jobs weg
Schweizer Koch des Jahres brutzelt bedrohte Vögel in der Pfanne
Wirbel um Star-Gastronom
Neuer Koch des Jahres brutzelt bedrohte Vögel in der Pfanne
Historische Zürcher Kult-Beiz schliesst – wegen diesem Foodtruck
Übler Knatsch mit Gemeinde
Historische Zürcher Kult-Beiz schliesst – wegen Foodtruck

Pittet selbst äussert sich zu den Schulden gegenüber der Zeitung nur schriftlich. Es handle sich um eine «private Angelegenheit» zwischen ihm und den Gläubigern. Er werde sich «um eine für beide Seiten befriedigende Lösung bemühen». Seine neue Tätigkeit im Hotel Hubertus stehe «in keinerlei Zusammenhang» mit den offenen Forderungen.

Immer mehr Schliessungen

Der Fall Pittet steht exemplarisch für eine Branche im Umbruch. Allein seit Jahresbeginn mussten laut der Wirtschaftsauskunft Crif fast 900 Schweizer Gastrobetriebe Konkurs anmelden – ein Viertel mehr als im Vorjahr. Betroffen sind längst nicht nur einfache Beizen, sondern auch GaultMillau- und Michelin-Adressen. Zuletzt machten unter anderem das Paradies in Baden, das Veranda in Bern oder das Rosi in Zürich dicht.

Die Gründe sind vielfältig: Fachkräftemangel, steigende Löhne, teure Mieten, verändertes Konsumverhalten. «Wir erleben in der Gastronomie einen Strukturwandel, der auch vor der gehobenen Küche nicht haltmacht», sagt Urs Pfäffli, Präsident des Zürcher Gastroverbands, gegen Blick. Besonders heikel: In der Spitzenküche steckt viel Handarbeit – sparen lässt sich kaum.

Pittet hat derweil kapituliert – und versucht sein neues Glück als Hoteldirektor. Damit er im Obergoms aber so richtig durchstarten kann, muss er im Wallis zuerst die alten Rechnungen begleichen. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen