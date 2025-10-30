DE
FR
Abonnieren

Geld reicht nur bis Ende Jahr
Zürcher Edel-Restaurant sucht verzweifelt Investoren – sechs Jobs weg

Das gehypte Zürcher Restaurant Elmira steckt in grossen finanziellen Schwierigkeiten. Trotz Michelin-Stern und 16 Gault-Millau-Punkten sucht das Fine-Dining-Lokal dringend Investoren. Sechs Angestellte erhielten bereits die Kündigung zum Jahresende.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Das Restaurant Elmira in Zürich steht vor einer ungewissen Zukunft.
Foto: Imstagram

Darum gehts

  • Zürcher Spitzenrestaurant Elmira sucht dringend Investoren, Finanzierung nur bis Jahresende gesichert
  • Innovative Konzepte und Michelin-Sterne schützen nicht vor finanziellen Schwierigkeiten
  • Sechs Angestellte des «Elmira» haben bereits die Kündigung per Ende Jahr erhalten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Jetzt erreicht die Gastrokrise auch die Wirtschaftsmetropole Zürich. Die Stadt, in der viele Firmen sitzen, die ihre Kunden zu teuren Essen einladen. Und wo Gastro-affine Menschen mit dickem Portemonnaie leben. Neustes Beispiel ist das Fine-Dining-Restaurant Elmira im Zürcher Löwenbräu-Areal. Das mit einem Michelin-Stern und 16 Gault-Millau-Punkten dekorierte Lokal sucht dringend Investoren, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Sechs Angestellte haben bereits die Kündigung per Ende Jahr bekommen.

«Wirtschaftlich sind wir noch nicht dort angekommen, wo wir sein wollten», schreibt Mitgründer und Verwaltungsrat Lukas Bühler in einer Mitteilung. Im ersten Halbjahr 2025 sei die Auslastung «deutlich hinter den Erwartungen» zurückgeblieben. Jetzt geht dem «Elmira» das Geld aus. Bis Ende des Jahres sei die Finanzierung des Betriebs noch gewährleistet. Danach brauchen die Gastronomen aber dringend frisches Kapital. Ob und wie es weitergeht, ist noch nicht klar. Die Kündigungen sind ausgesprochen worden, um den Betrieb im schlimmsten Fall geordnet beenden zu können. Heisst: Der Baum brennt lichterloh!

Lag es am innovativen Konzept?

Dass es so schlecht um das «Elmira» steht, überrascht. Das Spitzenrestaurant gilt als Shootingstar der Gastroszene: 2022 wurde es eröffnet und nur ein Jahr später bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Von Gault Millau gabs zuletzt 16 Punkte. Das Gastro-Magazin kürte Küchenchef Vilson Krasnic (36) erst im Juli zum Koch des Monats.

Das Konzept ist ebenso mutig wie innovativ: Gäste bezahlen Menü und die Weinbegleitung im Voraus – und geniessen den Abend dann, ohne ans Geld denken zu müssen. Es hat offenbar aber nur bedingt funktioniert. Rückblickend sei dieses Konzept «vielleicht noch zu gewöhnungsbedürftig für Zürich» gewesen, schreiben die Gastronomen.

Teure Investitionen in die Küche

Definitiv bald Geschichte ist das Restaurant Rüsterei im Zürcher Sihlcity. Das Gastro-Urgestein schliesst Ende Jahr endgültig seine Türen, wie das Portal Blue News zuerst berichtet hat. Schuld am überraschenden Aus nach 18 Jahren sind laut den Betreibern zwei Faktoren: teure Investitionen in die Küche und ein Mietvertrag, der 2028 ausläuft.

Eine vorzeitige Verlängerung des Vertrages – nur so hätte sich die Investition für die Betreiber gelohnt – haben die Besitzer des Lokals abgelehnt. «Leider konnten wir mit der Eigentümerschaft keine gemeinsame Lösung für diese Diskrepanz finden», schreiben die Betreiber auf Instagram. Am 19. Dezember ist die «Rüsterei» zum letzten Mal geöffnet.

Eine Schliessung nach der anderen

Die gehobene Gastronomie hat derzeit schweizweit einen schweren Stand. Meldungen über Schliessungen häufen sich. Zuletzt hat es das Restaurant Verena in Olten getroffen. Spitzenkoch Dave Wälti (37) gibt das Lokal auf. Trotz 15 Gault-Millau-Punkten und einem Michelin-Stern zwingen ihn wirtschaftliche Schwierigkeiten zur Schliessung.

Mehr zum Thema Gastronomie
Basler Spitzenkoch gibt trotz neuem Michelin-Stern plötzlich auf
Überraschende Wende
Basler Spitzenkoch gibt trotz Michelin-Stern plötzlich auf
«Ich habe Familie, da will ich nicht mit Existenzängsten leben»
Spitzenkoch Wälti erklärt
«Da war mir klar, dass ich die Reissleine ziehen muss»
Gehypter Berner Spitzenkoch schliesst Gault-Millau-Lokal
Aus für Gault-Millau-Lokal
Vor wenigen Tagen noch ausgezeichnet, jetzt hört er auf
Bekanntes Berner Gault-Millau-Restaurant schliesst für immer
Geldnöte und Personalsorgen
Berner Gault-Millau-Restaurant schliesst für immer

Zuvor hat in Bern das Restaurant Veranda sein Ende bekanntgegeben. Obwohl Küchenchef Max Zwahlen mit frischen, regionalen Zutaten und saisonaler Küche überzeugte. Und sein kulinarisches Schaffen immer wieder mit Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet wurde. Basel verliert mit dem «Ackermannshof» mit Küchenchef Flavio Fermi (41) sein Aushängeschild.

Auch Baden AG verliert sein bestes Lokal. Das Restaurant Paradies schliesst überraschend seine Türen – und zwar per sofort. Trotz 15 Gault-Millau-Punkten zwingen wirtschaftlicher Druck und akuter Personalmangel das Lokal zur sofortigen Aufgabe. Gastronom Niklas Schneider bedauert den schweren Entschluss.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen