Die Fussball-WM 2026 lässt Schweizer träumen. Von einer erfolgreichen Nati – und von den nächsten Ferien in einem WM-Land. Spiele wie das 0:0 von Kap Verde gegen Spanien haben einen Boom bei Flugbuchungen ausgelöst. Auch Kanada und Mexiko profitieren stark vom WM-Bonus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Suchanfragen für Flüge nach Kap Verde stiegen um 245 Prozent am Spieltag

Marokko verzeichnete 55 Prozent mehr Suchanfragen nach 1:1 gegen Brasilien

Reisen nach Kanada stiegen im Jahresvergleich um 96 Prozent an

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die laufende Fussball-WM bringt Schweizerinnen und Schweizer auf neue Ferienideen! Eine Auswertung des auf Flugreisen spezialisierten Vergleichsportals Skyscanner zeigt, dass während und nach wichtigen Fussballspielen das Interesse stark steigt. Vor allem starke Auftritte und Überraschungen am Turnier sorgen für einen regelrechten Boom bei den Suchen nach Flügen – und lassen die Fans vor dem Bildschirm von den nächsten Ferien träumen.

0:46 Heroische Rückkehr: Ganze Insel steht für WM-Helden Spalier

Besonders interessiert sind Schweizerinnen und Schweizer an Kap Verde. Nachdem der Inselstaat bei seinem EM-Debüt Spanien ein 0:0 abgerungen hatte, schnellten die Flugsuchen aus der Schweiz am Spieltag um 245 Prozent in die Höhe. Über das gesamte Turnier gesehen verdoppelten sich die Suchanfragen im Vergleich zum Vorjahr. Besonders gefragt sind Reisen im August – hier liegt das Plus bei satten 477 Prozent.

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Neuer Schub für Marokkos Tourismus

Auch Marokko profitierte von seinem starken Auftritt gegen Brasilien. Nach dem 1:1 stiegen die Suchanfragen aus der Schweiz am Spieltag um 55 Prozent. Während des gesamten Turniers stiegen sie im Vergleich zum Vorjahr immer noch um 28 Prozent. Der starke Auftritt der marokkanischen Nationalmannschaft verleiht dem Tourismus im Maghreb-Land also zünftigen Schub.

Co-Gastgeber Kanada, das in der Gruppenphase auf die Schweiz traf (2:1), verzeichnete laut der Skyscanner-Auswertung am Matchtag selber ein Plus von 32 Prozent. Suchanfragen für Reisen aus der Schweiz nach Kanada legen im Jahresvergleich gar um 96 Prozent zu. Auch Mexiko, ein anderes WM-Austragungsland, profitiert. Zudem sind Reisen nach Südamerika hoch im Kurs. Während des Turniers nahmen die Suchanfragen um 26 Prozent zu.

Auch Algerien-Reisen locken

Auch der WM-Sechzehntelfinal-Gegner der Schweizer Nati weckte bei vielen Schweizern das Fernweh. Nach der Auslosung und dem Duell mit Algerien stiegen die Flugsuchen am Spieltag um zwölf Prozent. Für Reisen im August legten die Suchanfragen sogar um 54 Prozent zu. Ähnlich stark dürfte nun das Interesse an Reisen nach Kolumbien steigen – dank des gewonnenen Elfmeterkrimis der Schweizer. Entsprechende Daten liegen aber noch nicht vor.