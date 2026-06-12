Roaming ohne Limit? Das ist ein Mythos. Der Vergleichsdienst Handyabo.com deckt auf, dass «Unlimited»-Abos oft gedrosselt werden. Und zwar ab 40 GB. Ein Vergleich von 127 Handyabos zeigt, welche Angebote für die kommenden Sommerferien wirklich etwas taugen.

Bei dieser magischen Grenze macht dein Handy in den Ferien schlapp

Bei dieser magischen Grenze macht dein Handy in den Ferien schlapp

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roaming-Abos mit «unlimited Daten» drosseln oft nach 20 bis 40 GB monatlich

GGA Maur bietet 100 GB für 29.95 Franken in Europa und mehr

Handyabo.com testete 127 Schweizer Abos, empfahl Aldi für Gelegenheitsreisende

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Das Roaming kann einem schon einmal die Sommerferien vermiesen! Daten ohne Limit sind meist nur eine Verkaufsmasche, zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals Handyabo.com, die Blick vorliegt. Stattdessen: Bei fast jedem «Unlimited Roaming»-Abo tritt der Anbieter schon bei 40 GB im Monat auf die Bremse. «Wer mehr braucht, der surft danach mit Modem-Tempo aus den 1990ern», heisst es in einer Medienmitteilung.

Ein Video zu streamen oder Ferienfotos auf Instagram hochzuladen, wird dann zur nervigen Geduldsprobe. Das sogenannte «Fair-Use-Limit» der Anbieter schlägt an, sobald sie den Gebrauch nicht mehr als normalen Eigenverbrauch einstufen. Sie bremsen auf ein Tempo ab, das nur noch reine Textnachrichten oder Anrufe über Daten erlaubt.

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Swisscom und Sunrise sagen zu Blick: Nur wenige Kundinnen und Kunden sind betroffen, für die meisten reichen 40 GB im Roaming aus. Salt bestätigt: Nach den 40 GB kann man weiter surfen, nur mit reduzierter Geschwindigkeit.

Abos für Kurztrips

Handyabo.com testete alle 127 in der Schweiz verfügbaren Mobile-Abos auf ihre Ferien-Tauglichkeit. Wer nicht so lange verreist, braucht auch kein teures Paket, schreibt das Vergleichsportal. Wer nur ein- oder zweimal im Jahr kurz verreist, dem empfehlen sie Aldi Swiss Unlimited Extra. Das Abo ist mit keinem Vertrag verbunden und kostet für 6 GB EU-Roaming pro Monat zum Aktionspreis nur 14.90 Franken.

Wer ein bis zwei Wochen Sommerferien macht, fährt mit einem grösseren Paket besser. Handyabo.com empfiehlt zum Beispiel Digital Republic Flat Mobile. Für 18 Franken gibts 12 GB in der EU, im Vereinigten Königreich und in den USA.

Kleiner Anbieter hat die besten Karten

Und Vielreiser? Am meisten fürs Geld bekommen diese laut dem Vergleichsportal mit Quickline Mobile XL (40 GB für 19 Franken in Europa, Kanada und USA) oder Swype Surf Europe (60 GB für 24.95 Franken in Europa, Kanada und den USA).

Aufs Gigabyte heruntergerechnet hat GGA Maur die besten Karten. Der kleine Anbieter hat laut Handyabo.com «das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Schweizer Roaming-Markt 2026». Bei GGA Maur bekommt man in Europa und anderen Ländern inklusive Thailand und den USA 100 GB für 29.95 Franken.