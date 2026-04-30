Kundinnen und Kunden des Mobilfunkanbieters Sunrise müssen ab August tiefer in die Tasche greifen. Die monatliche Grundgebühr steigt um 1.50 Franken. Auch die Nebenmarken Yallo und Lebara sind betroffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sunrise erhöht ab 1. August Abo-Preise für Privat- und Geschäftskunden

Zusatzkosten für Kombi-Pakete: bis zu 75 Rappen pro Monat

Preisanstieg bei Yallo und Lebara: zwischen 0.50 und 2 Franken

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Jetzt reagiert auch der dritte grosse Telecom-Anbieter der Schweiz: Nach Swisscom und Salt erhöht auch Sunrise die Preise für Mobil- und Internet-Abos. Betroffen sind alle Privat- sowie Geschäftskunden, wie Sunrise am Donnerstagmorgen mitteilt.

Konkret: Per 1. August steigt die monatliche Grundgebühr der Abos um 1.50 Franken pro Monat. Wer mehrere Mobile-Tarife wie Family Benefit oder ein Kombi-Paket aus Internet und Mobile nutzt, zahlt für weitere Abonnements eine zusätzliche Gebühr von 75 Rappen pro Abo und Monat. Gemäss Sunrise sind das ein Grossteil der Kundinnen und Kunden.

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Auch Yallo und Lebara mit höheren Preisen

«Ebenfalls angepasst werden die Mobile-Abopreise der Nebenmarken Yallo und Lebara», heisst es in der Mitteilung weiter. Hier beträgt die Erhöhung zwischen 0.50 und 2 Franken, je nach Art des Tarifs. Für die meisten Abonnements beträgt die Anpassung 1 Franken. Die neuen Preise gelten für bestehende sowie neue Abos. Mit der Preisanhebung will Sunrise die IT- und Netzwerkinfrastrukturen auf höchstem Qualitätsniveau halten, heisst es dazu im Schreiben.

Sunrise zieht dabei mit den anderen grossen Schweizer Mobilfunkanbieter gleich. Die Swisscom greift den Kundinnen und Kunden seit April tiefer ins Portemonnaie. Der Telekom-Konzern erhöhte die Preise für zahlreiche Privatkundenabos. Internet- und Mobile-Abonnemente sind monatlich um 1.90 Franken teurer. Für TV und Festnetztelefonie steigt der Preis um 0.90 Franken pro Monat.

Salt stockt die Preise ab Juni auf. Betroffen sind alle Kundinnen und Kunden mit einem Salt-Handy-Abo, die keine weiteren Dienstleistungen oder Geräte beim Anbieter beziehen. Die Preise steigen auch hier um jeweils 1 oder 2 Franken pro Monat. Salt begründet den Preisanstieg mit weiteren Investitionen, da die Datennutzung pro Kunde in den letzten fünf Jahren um 50 Prozent gestiegen sei.