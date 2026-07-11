Ein Angebot der Migros-Tochter Galaxus sorgt für Aufsehen: Das beliebte Klimaanlagen-Modell Midea Portasplit wird zum sagenhaften Preis von 4594.95 Franken verkauft. Dieser liegt rund viermal über dem regulären Verkaufspreis – und sorgt im Netz für mächtig Ärger.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neue Hitzewelle befeuert Nachfrage nach Klimaanlagen weiter

Viele Modelle sind ausverkauft, ein Angebot für 4594.95 Franken sorgt für Aufsehen

Onlinehändler Galaxus verkaufte im Juni fast so viele Geräte wie im ganzen 2024

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Schweiz schwitzt weiter. Kaum war die Gluthitze Ende Juni überstanden, hat bereits wieder eine neue Hitzewelle das Land fest im Griff. Und Entlastung ist nicht in Sicht – gemäss Meteo Schweiz dauert diese bis mindestens Mitte nächster Woche an. Die logische Konsequenz: Die heissen Tage befeuern die Nachfrage nach Klimageräten und Ventilatoren.

Und das enorm: Der Run auf die Abkühl-Gadgets ist riesig. So riesig, dass die schwitzende Bevölkerung die Regale und Lager von grossen Händlern wie Interdiscount, Fust oder Galaxus bereits leergekauft hat. «Nach der Rekordhitze im Juni sind die meisten Modelle vergriffen», heisst es beispielsweise beim Onlineriesen Galaxus, der im Juni fast so viele Klimageräte verkauft hat wie im gesamten Jahr 2024. Gleichzeitig fehlt der Nachschub, auch die Lager der Hersteller und Zwischenhändler sind gemäss dem Onlinehändler grösstenteils leer.

Mega-Abzockerpreis auf Galaxus

Jetzt treibt der ausgetrocknete Markt seltsame Blüten: Auf Galaxus taucht plötzlich ein absurdes Angebot auf. Die Midea Portasplit – ein besonders beliebtes Modell – wird für 4594.95 Franken angeboten! Zum Vergleich: Der offizielle Verkaufspreis vom Hersteller liegt bei 1107 Franken. In der Schweiz wurde das Gerät in den vergangenen Monaten je nach Händler meist für 999 bis 1500 Franken angeboten.

Der Preis übersteigt sogar die Fantasiepreise auf der Second-Hand-Plattform Ricardo. Dort versuchen dreiste Wiederverkäufer, mit originalverpackten Produkten ebenfalls Profit zu schlagen. Das Galaxus-Angebot ist aber fast doppelt so hoch wie der Höchstpreis auf Ricardo.

In einer Mitteilung vom 2. Juli versprach die Migros-Tochter noch: «An der Preisschraube dreht Galaxus trotz Knappheit nicht: Der Onlinehändler setzt auf kompetitive Marktpreise.» Das Angebot macht einen anderen Eindruck. Was hat es damit auf sich?

Angebot von Drittanbieter – Kunden trotzdem hässig

Tatsächlich hat Galaxus selbst das entsprechende Produkt für 1299 Franken verkauft. Zurzeit ist es natürlich vergriffen. Das irre Angebot stammt nicht vom Onlinehändler selbst, sondern von einem Drittanbieter. In diesem Fall ein E-Commerce-Händler namens ultimus.ch mit Sitz in Altendorf SZ. Solche Händler nutzen den Online-Marktplatz, verkaufen ihre Produkte aber in eigener Verantwortung und legen die Preise selbst fest. Interessant: Auch im Webshop von Media Markt taucht das Angebot von ultimus.ch auf – dort kostet dasselbe Produkt aber «nur» 4402.95 Franken. Sowohl Galaxus als auch das E-Commerce-Unternehmen waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Obwohl die Onlinehändler den Preis nicht selbst festgelegt haben, sind Kunden im Netz hässig. Auf der Plattform Reddit wird rege über das Galaxus-Angebot diskutiert. Im Originalbeitrag schreibt der Ersteller: «Haben wir uns nicht gerade noch über jene lustig gemacht, die sie bei Ricardo für 2000 weiterverkaufen?» Jemand anderes nervt sich: «Die Loyalität gegenüber einer Schweizer Marke endet, wenn diese so etwas duldet.» Eine andere Person schreibt: «Jemand mit einer schweren Herzerkrankung wird das Gerät nicht kaufen und riskiert, in der Hitzewelle zu sterben – nur, weil ein paar unverschämte Leute ein oder zwei Stück horten.» Ein anderer User bringt die Empörung mit einem Wort auf den Punkt: «Wucher.»