Mietzins-Irrsinn in der Stadt Zürich! In Wipkingen entsteht derzeit die luxuriöse Überbauung Wibea. Die Mietpreise liegen deutlich über dem Durchschnitt des Quartiers – trotzdem ist die Lage nicht optimal. Die Wohnungen liegen direkt an der lärmigen Bucheggstrasse.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Zürich-Wipkingen entsteht derzeit die Neubau-Überbauung Wibea

Der Mietzins liegt deutlich über dem Durchschnitt des Quartiers

Trotzdem ist die Lage nicht optimal: Die Wohnungen liegen an der stark befahrenen Bucheggstrasse War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Eine bezahlbare Wohnung in der Stadt Zürich zu finden, die grösser als eine Abstellkammer ist, grenzt heute fast schon ans Unmögliche. Wenn Vermieter eine Bleibe im tiefen bis mittleren Preissegment ausschreiben, werden sie kurz darauf mit Anfragen überrannt und Warteschlangen für eine Besichtigung reichen schnell bis weit vor die Haustür. Ein ganz anderes Bild zeigt sich in der Limmatstadt bei Neubauten im hochpreisigen Segment. Davon werden in Zürich gerade besonders viele gebaut.

Eine davon ist die Überbauung Wibea im Stadtzürcher Quartier Wipkingen. Sie besteht aus zwei Wohnhäusern mit insgesamt 22 «exklusiven 2,5- bis 5,5-Zimmer-Mietwohnungen». Die modernen Wohnungen sind «ein Zuhause, das Stadtleben und Rückzug perfekt verbindet», heisst es auf der Website des Immo-Projekts. Sie befinden sich «an attraktiver Lage am Fuss des Käferbergs» und sind «naturnah», mit viel Grün rundherum. Das stimmt zwar, wenn man nach Nordosten blickt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Überbauung hat es aber vor allem eines: Beton. Die Immobilien liegen praktisch direkt an der viel befahrenen Bucheggstrasse, kurz vor dem gleichnamigen Platz.

Dennoch stolzer Mietzins

Die Balkone des vorderen Gebäudes sind auf die lärmige Hauptstrasse ausgerichtet. Der Bucheggplatz gehört zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten der Stadt. Bis zu 56'000 Fahrzeuge passieren ihn täglich. Die nur etwa 200 Meter entfernte Rosengartenstrasse, in die die Bucheggstrasse übergeht, gilt als eine der lautesten Strassen der Schweiz: Weil sie steil ansteigt, geben viele Auto- und Lastwagenfahrer so richtig Gas. Im Schnitt fahren über 2300 Fahrzeuge pro Stunde durch, zu Stosszeiten ist das Verkehrsaufkommen mehr als doppelt so hoch.

Ein Blick auf die Mietpreise zeigt: Diese haben es selbst für Zürcher Verhältnisse in sich. Zwar handelt es sich um Neubauten, die in der Regel teurer sind als beispielsweise kernsanierte Gebäude. Dennoch liegt der Mietzins klar über dem Durchschnitt für das Quartier. Eine 2,5-Zimmer-Wohnung gibts ab knapp 3000 Franken im Monat, eine Bleibe mit derselben Zimmeranzahl im Attikageschoss kostet monatlich 3975 Franken. Dafür bekommt man 72 Quadratmeter Wohnfläche. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Mietpreis für eine 3-Zimmer-Wohnung liegt in Wipkingen gemäss der Immoplattform Realadvisor bei 2929 Franken.

Viele teure Wohnungen stehen Monate lang frei

Bei der Überbauung Wibea sind derzeit noch alle Wohnungen verfügbar, vier sind reserviert. Der Vermarktungsstart erfolgte erst diesen Monat. Ob die edlen Mietwohnungen lange leer bleiben?

Dass üppig-luxuriöse Neubauten keinen Mieter oder keine Mieterin finden, ist in der Stadt Zürich keine Seltenheit mehr. So berichtete Blick jüngst von der Neubausiedlung Living Eleven in Oerlikon ZH, in der über die Hälfte der Wohnungen leer stehen. Und auch im ehemaligen Swissôtel im selben Stadtteil sind aktuell knapp 20 Prozent der 124 Wohnungen nach 7 Monaten immer noch nicht vermietet. Im Alto-Tower in Altstetten tauchten jüngst Wohnungen auf Airbnb auf, weil im Neubau nach wie vor nicht alle Wohnungen vermietet sind. Die lange Vermietungszeit lässt den Verdacht wachsen, dass in Zürich zumindest teilweise am Bedarf vorbei gebaut wird.