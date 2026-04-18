Ein mittelalterlicher Steinturm im Vorort Pianezzo bei Bellinzona TI steht zum Verkauf. Für 3,25 Millionen Franken gibts Pool, Sauna, Obstwiese und ein rustikales Grotto. Die Besitzer sind sogar offen für einen Haustausch.

Im Tessin steht ein historischer Steinturm zum Verkauf – für 3 Millionen Franken

Im Tessin steht ein historischer Steinturm zum Verkauf – für 3 Millionen Franken

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Pianezzo bei Bellinzona TI steht ein historischer Steinturm mit drei Wohnhäusern zum Verkauf

Das Anwesen mit 2000 m² Wohnfläche vefügt über Pool, Sauna, Gemüsegarten und Obstbäume

Die Besitzer verlangen 3.25 Millionen Franken und sind offen für einen Haustausch War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Ein Stopp beim imposanten Burgen-Trio Castelgrande, Montebello und Sasso Corbaro, dann ein kurzer Spaziergang zur romanischen Kirche Collegiata di San Pietro, vorbei an den steinernen Wehrtürmen der Via della Torre: In der Unesco-Stadt Bellinzona im Kanton Tessin wimmelt es nur so von mittelalterlichen Bauwerken. Jetzt soll ein historisches Turmgebäude im Vorort Pianezzo, 15 Autominuten vom Stadtzentrum entfernt, den Besitzer wechseln.

Das Anwesen «Mille Colline la Torre» ist derzeit auf einschlägigen Immobilienplattformen ausgeschrieben. Die Liegenschaft bietet gemäss Annonce 2000 Quadratmeter Wohnfläche. Die Inserenten preisen sie als «Schloss im Tessin mit Schwimmbad» an. Einen Pool hat die Immobilie tatsächlich. Um ein Schloss zu erkennen, muss man aber viel Fantasie haben.

Herzstück des Anwesens ist ein vierstöckiges Turmgebäude mit dicken Steinwänden und Bogenfenstern aus Granit. Der Turm wurde um drei aneinander anliegende Wohnhäuser ergänzt, in denen sich wiederum vier Wohnungen befinden. Für das Anwesen sind 3,25 Millionen Franken ausgerufen. Dafür gibts einen Aussenpool, Sauna und Dampfbad, ein Whirlpool, ein typisch rustikales Grotto inklusive Weinkeller, einen Gemüsegarten und mehrere Obstbäume.

Der Preis ist laut den Besitzern verhandelbar. Und: Sie sind offen für einen Haustausch. Derzeit wohnen sie in der grössten Wohnung.

Wohn- und Verteidigungssitz im Mittelalter

Bisher vermieteten sie ihre Liegenschaft auch als Ferienunterkunft. Die Bewertungen: überwiegend positiv. Ein Juwel «hoch über Bellinzona mit hervorragender Aussicht aus dem Pool», schreibt jemand. Nur: Der Steinturm ist alles andere als barrierefrei: «Die Lage ist nicht ideal für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder kleine Kinder, da es viele Treppen gibt – auch innerhalb des Turms, der vier Etagen hat», so ein ehemaliger Gast. Auch eine direkte Zufahrt zum Anwesen gibt es keine, zuerst müssen 55 Steinstufen erklommen werden.

Gemäss dem Kulturgüterinventar des Kantons Tessin dienten massive Steintürme wie dieser im Mittelalter als Wohnsitze mit Verteidigungsfunktion. Die Höhe bot einen guten Überblick über das umliegende Gebiet, in den Fenstern konnten sich Schützen mit Pfeil und Bogen positionieren.

Im Inventar stehen keine genauen Details zum Steinturm auf dem Anwesen Mille Colline. Auf der Liste der Kulturgüter in Bellinzona sind öffentlich zugängliche Burgen, Kirchen und Anlagen aufgeführt und in der Regel keine historischen Bauten auf privaten Grundstücken. Damit fehlt ein präzises Baujahr. Der Turm ist demnach ein privates, restauriertes Bauwerk ohne offiziellen Schutzstatus – typisch für viele Tessiner Steintürme, die nicht als eigenständige Denkmäler gelistet sind.