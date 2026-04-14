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Für weniger als eine Million
Im Tessin steht ein Rustico mit James-Bond-Charme zum Verkauf

In Vogorno TI wird ein renoviertes Ferienhäuschen mit Balkon, Terrasse, Naturpool und wunderbarer Aussicht ins Verzascatal verkauft – für schlappe 988'000 Franken. Die kleine Wohnfläche soll durch die unmittelbare Nähe zu einem legendären James-Bond-Drehort aufgewogen.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Dieses Tessiner Rustico ist momentan auf einschlägigen Immobilienplattformen ausgeschrieben.
Foto: zVg

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Im Verzascatal steht ein Ferienhaus für 988'000 Franken mit Naturpool zum Verkauf
  • Es ist in der Nähe des berühmten Contra-Staudamms aus dem James-Bond-Film «Goldeneye»
  • Das weitläufige Grundstück ist 1488 Quadratmeter gross, die Wohnfläche beträgt allerdings nur 65 Quadratmeter
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Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

Alle Jahre wieder findet die grosse Völkerwanderung statt: Übers Osterwochenende zieht es Tausende Schweizerinnen und Schweizer ins Tessin. Darunter gibt es Glückspilze, die die sonnigen Tage nicht in einem Hotel oder Airbnb, sondern in den eigenen vier Wänden geniessen können.

Ein Häuschen im südlichsten Kanton des Landes kaufen – das ist vergleichsweise günstiger als in anderen Gegenden der Schweiz. Das zeigt auch das Beispiel aus Pugerna TI: Dort steht derzeit ein Ferienhaus mit Privatstrand und Bootshaus direkt am Luganersee für weniger als 1 Million Franken zum Verkauf. Eine seltene Immo-Perle, wie man sie hierzulande nur selten findet. 

Und auch im malerischen Verzascatal ist momentan ein kleines Juwel zu haben: Ein frisch restauriertes Rustico in Vogorno TI, zweistöckig und mit Naturpool – für schlappe 988'000 Franken! Die Aussenfassade soll an die berühmte Felslandschaft aus Gneis und Granit im Tal erinnern. Da bekommt man direkt Lust auf einen Schwumm im ikonisch smaragdgrünen Fluss.

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Nähe zu legendärem James-Bond-Staudamm

Zugegeben: Mit 65 Quadratmeter Wohnfläche ist das Ferienhäuschen nicht gerade riesig. Das gesamte Grundstück zieht sich hingegen über 1488 Quadratmeter. Im Untergeschoss befindet sich das Wohnzimmer und die Küche, im Obergeschoss das Schlafzimmer, ein Dachboden sowie ein kleiner Holzbalkon. Für Familien kommt das Häuschen also nicht infrage.

An der Aussenfassade des Rusticos prangt ein historisches Mühlrad, das erhalten wurde und immer noch funktionsfähig ist. Das wahre Highlight ist aber ein anderes: «Das Landhaus liegt in der Nähe des Contra-Staudamms», schreiben die Verkäufer in der Annonce. Dieser erlangte durch den James Bond Streifen «Goldeneye» von 1995 weltweite Bekanntheit. Im Film springt Pierce Brosnan (72) alias James Bond 220 Meter in die Tiefe. Der Stunt zählt heute zu den legendärsten der Filmgeschichte. Heute bieten mehrere Firmen Bungee-Jumping von der Staumauer an. Vom Örtchen Vogorno fährt man rund vier Minuten mit dem Auto zur Touristenattraktion. 

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