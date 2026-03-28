Er lebt, der Traum vom eigenen Ferienhaus! In Pugerna TI wird ein Objekt mit Privatstrand, eigenem Bootsplatz und wunderbarer Aussicht auf den See und in die Berge verkauft. Eine Baubewilligung für einen Ausbau liegt schon vor. Die Wohnfläche kann so verdoppelt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ferienhaus in Pugerna TI mit Strand und Bootshaus für 950'000 Franken

Bewilligung für Ausbau und Balkon über See schon vorhanden

1500 m² Grundstück mit 42 m Seezugang und Bootsanlegeplatz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Es gibt sie noch, die bezahlbaren Immo-Perlen direkt am See! In Pugerna TI steht ein Ferienhaus mit Privatstrand und Bootshaus für weniger als 1 Million Franken zum Verkauf. Nur schon der Blick auf die Fotos der Annonce auf Immoscout macht Lust auf ein verlängertes Wochenende im Tessin. Wunderbar blaues Wasser, ein traumhafter Blick in die Ferne. Da kommt automatisch Ferienfeeling auf.

Klar, luxuriös eingerichtet ist das Ferienhaus nicht. Und mit 65 Quadratmetern Wohnfläche auch nicht riesig. Dafür stimmt der Preis: Gerade einmal 950'000 Franken sind fürs 1,5-Zimmer-Ferienhaus ausgerufen. Und: Die Lage ist nicht zu toppen. Das Haus ist auf einen kleinen Felsvorsprung gebaut und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf den See, die Berge und auf Lugano. «Es ist ein idyllischer Rückzugsort, um sich vom Alltag zu erholen», schreibt der Verkäufer im Inserat.

Bewilligung zum Ausbau liegt schon vor

Die Liegenschaft gehört zum Tessiner Dorf Caprino, liegt aber direkt an der Grenze auf Boden der italienischen Enklave Campione. Prunkstück des Anwesens mit 1500 Quadratmetern Grösse ist der eigene Strand. «Sie finden unter Palmen und einem Mirabellenbaum Schatten», heisst es in der Annonce. Auch der Bootsplatz mit einer Aufzugsvorrichtung samt Steg ist ein Pluspunkt. Denn: «Mit dem Motorboot ist man in ein paar Minuten in Lugano oder in einer der zahlreichen Grottos in der Schweiz oder in Italien.»

Gut zu wissen für alle, die nun mit dem Gedanken spielen, sich dieses kleine Paradies zu kaufen: Strassenlärm ist kein Thema. Und eine Bewilligung der italienischen Provinz Como für den Bau eines zweiten Stockwerks liegt bereits vor. So kann die Wohnfläche auf 130 Quadratmeter verdoppelt werden. Auch der Bau eines 40 Quadratmeter grossen Balkons über dem See ist möglich.

42 Meter langer Seezugang

Preislich in einer anderen Liga spielt ein Objekt am Bodensee, das derzeit auf dem Markt ist. 5,3 Millionen Franken soll ein Ferienhaus in Steckborn TG kosten. Für den stolzen Preis bekommt der Käufer ein nicht mehr ganz taufrisches Ferienhaus mit Baujahr 1979. Es hat 4,5 Zimmer auf zwei Etagen, eine Wohnfläche von 116 Quadratmetern und ist «ganzjährig bewohnbar», wie es im Inserat heisst.

Das Haus liegt auf einem 2000 Quadratmeter grossen Grundstück – und zwar in einem «Park mit altem Baumbestand». Herzstück des Thurgauer Bodensee-Anwesens sind aber der private Seezugang mit einer Länge von 42 Metern, das lauschige Badehäuschen mit Grillplatz direkt am See und ein Bojenplatz vor dem Haus.