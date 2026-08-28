Microsoft-Gründer Bill Gates schlägt Alarm. Die künstliche Intelligenz rollt wie ein Tsunami auf uns zu und wird Menschen Millionen von Jobs wegnehmen. Darum fordert er ein Roboter-Verbot in Spitälern und Altersheimen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bill Gates warnt vor KI-Risiken: Millionen Jobs könnten verschwinden

Gefahr durch Deepfakes, digitalen Betrug und gesellschaftliche Entfremdung steigt stark

Gates fordert KI-Regulierung: menschliche Jobs schützen, globales Handeln dringend nötig

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Die künstliche Intelligenz schreitet rasant voran. Doch was passiert, wenn KI-Maschinen das menschliche Denken ersetzen? Davor fürchten sich viele Menschen – offenbar auch Microsoft-Gründer Bill Gates (70). Er sieht die Menschheit vor einer historischen Belastungsprobe: KI könnte schon in den kommenden zehn Jahren Millionen Arbeitsplätze im Eiltempo übernehmen. Und die Welt ist darauf nicht vorbereitet.

Der Tech-Pionier warnt in einem Essay auf seiner Website: «Selbst unter den besten Bedingungen wird der Übergang eine der turbulentesten Phasen der Menschheitsgeschichte darstellen.» Er bringt das Dilemma auf den Punkt: «Künstliche Intelligenz wird entweder der grösste Gleichmacher aller Zeiten sein – oder die schlimmste Quelle der Ungerechtigkeit.»

Ein Job-Kollaps droht

Eine grosse Gefahr der KI ist Gates zufolge der drohende Job-Kollaps. Manche Berufe sieht Gates als besonders gefährdet. «Am dringendsten benötigen diejenigen Zeit, die am wenigsten haben – der Buchhalter, der durch KI ersetzt wird, oder der Arbeiter mit Mindestlohn, der seinen Job an einen noch billigeren Roboter verliert», warnt der Multimilliardär. Führende Köpfe der IT-Branche fordern deshalb ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle.

Deshalb lanciert Gates einen radikalen Plan: Manche Jobs sollen nur für Menschen reserviert sein. Pflegearbeit zum Beispiel braucht laut ihm unbedingt den menschlichen Touch. Doch nicht nur diese Berufe müssten geschützt werden, schreibt Gates: «Man kann einem 55-Jährigen, der sein Leben lang auf dem Bau gearbeitet hat, nicht einfach raten, in ein Pflegeheim zu wechseln, und erwarten, dass er dort Erfüllung findet.»

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KI kann viel Schaden anrichten

Neben dem Arbeitsmarkt sorgt sich Gates um die Sicherheit: «KI wird Menschen – und vielleicht irgendwann auch sich selbst – dazu befähigen, noch mehr Schaden anzurichten.» Der Vormarsch von Deepfakes, digitalem Betrug und Erpressung bedrohe zunehmend unseren Alltag, während die Technologie immer ausgefeilter wird.

Zudem befürchtet Gates eine schleichende Entfremdung der Gesellschaft. Statt mit Menschen zu sprechen, kommunizieren Leute immer mehr mit schmeichlerischen KI-Agenten. Die Folge: Kinder könnten in ihrer Entwicklung gehemmt werden. Dasselbe Werkzeug, das es uns ermöglicht, mehr zu lernen als je zuvor, könnte paradoxerweise dazu führen, dass wir geistig träge werden und weniger lernen.