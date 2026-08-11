KI verändert die Arbeitswelt – und verunsichert viele Jugendliche bei der Berufswahl. Ist das auch bei euch in der Familie ein Thema? Sprecht ihr darüber und beeinflusst die Entwicklung der KI die Berufswahl deines Kindes?

KI sorgt bei Jugendlichen zunehmend für Unsicherheit bei der Berufswahl. Zwar ist der Lehrstellenmarkt bislang stabil, und auch vermeintlich gefährdete Berufe wie das KV sind bei Jugendlichen weiterhin sehr gefragt. Gleichzeitig rechnen Experten damit, dass künstliche Intelligenz die Arbeitswelt in den kommenden Jahren stark verändern wird. Über 40 Prozent der unter 25-Jährigen machen sich laut einer Studie bereits Sorgen um ihren beruflichen Stellenwert.

Aufruf an Eltern

Macht sich auch dein Kind Gedanken darüber, ob sein Lehrberuf auch in Zukunft noch gefragt sein wird? Wie sprichst du mit deinem Kind über die Auswirkungen von KI auf die Berufswelt – und wie bereitest du es darauf vor? Erzähl uns von deinen Erfahrungen!

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