1/7 Das Stiva Veglia aus dem Bündnerland ist der Gästeliebling. Foto: Fabian Hossmann

Darum gehts Lunchgate zeichnet die beliebtesten Gastronomiebetriebe der Deutschschweiz aus

Stiva Veglia in Graubünden gewinnt zum zweiten Mal den ersten Platz

Insgesamt wurden 760 Restaurants mit mindestens 4,5 Sternen bewertet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Feinschmecker aufgepasst: Gastro-Dienstleister Lunchgate hat zum siebten Mal die beliebtesten Restaurants der Deutschschweiz ausgezeichnet. Insgesamt haben die Kundinnen und Kunden letztes Jahr 175'000 Bewertungen hinterlegt. Blick liegt die Gewinnerliste des Swiss Guest Awards exklusiv vor.

1 Stiva Veglia im Bünderland

Cornelia und Tino Zimmermann schafften es mit dem Stiva Veglia bereits im Vorjahr auf den 1. Platz. Foto: YANIK BUERKLI

Stiva Veglia in Schnaus GR ist das absolute Lieblingsrestaurant der Gäste. Es sahnt 5 von 5 Punkten ab und landet bereits zum zweiten Mal auf dem Spitzenplatz. «Es freut uns ausserordentlich, dass wir auch in diesem Jahr den ersten Platz belegen dürfen, und wir möchten uns bei jedem einzelnen herzlich dafür bedanken», sagt Cornelia Zimmermann (42) zu Blick, die das Restaurant mit Ehemann Tino (49) führt. Das Restaurant bietet vor allem Mehrgangmenüs an: Vom Dreigänger bis zum Neungänger ist alles zu haben.

2 Die Bluemä in Uznach SG

Das Paar Caro und Michi Rohrer führen die Bluemä zusammen seit 2019. Foto: Bluemä

Auf dem zweiten Platz steht das Restaurant Bluemä in Uznach SG. «Ich finde es megaschön, dass wir diese Bestätigung von unseren Gästen bekommen», sagt Michi Rohrer (44) gegenüber Blick. Gemeinsam mit seiner Frau Caro führt er das Restaurant seit sechs Jahren. Besonders das handgemachte Tatar hat es den Gästen angetan. Ansonsten wechseln die Gerichte auf der Abendkarte regelmässig. Aktuell gibt es beispielsweise Trüffel-Ravioli oder «Chalbsstiik». Rohrer grilliert dabei auf dem Green-Egg-Holzkohlegrill.

3 Das Gasthaus im Feld aus Uri

Chefkoch Beat Walker (l.) führt das Restaurant zusammen mit seinem Ehemann Roland Gloor. Foto: Valeriano Di Domenico

Das Gasthaus im Feld in Gurtnellen Dorf UR schafft es auf den dritten Platz und damit zum ersten Mal auf das Podest. Seit 146 Jahren ist die Gaststätte in Familienbesitz von Chefkoch Beat Walker (49). Sein Ehemann Roland Gloor (54) kümmert sich als Gastgeber um den Service, die Finanzen und den Garten. «Wir sind stolz auf die Bewertung unserer Gäste. Wenn man ein gutes Produkt hat, kommt es nicht darauf an, wo man ist – sondern wie man es macht», so Walker.

Vor allem Fleischliebhaber kommen hier auf ihre Kosten: Es gibt Grosis Hacktätschli, Gitzi oder auch «Chalbschopfbäggli». Der Chefkoch setzt dabei auf Regionalität. «Das Gitzi kommt von einer Bäuerin aus Gurtnellen», so Walker. Beim Mehrgänger können die Gäste je nach Hunger entscheiden, wie viele der sechs Gerichte sie möchten.

So viele Auszeichnungen wie noch nie

Alle drei Restaurants erreichten im Schnitt eine Bewertung von 5 Punkten. Das gelang sonst nur noch der Wirtschaft zur Traube aus Ottikon ZH bei Kemptthal. Insgesamt zeichnet Lunchgate 760 Restaurants mit dem Swiss Guest Award aus. Einen Award erhält, wer mit mindestens 4,5 Sternen bewertet wurde. Noch nie hat Lunchgate so viele Restaurants ausgezeichnet – die Gäste waren demnach besonders zufrieden.

Bewerten kann dabei nur, wer tatsächlich im Restaurant als Gast über das Lunchgate-Reservationstool registriert war. «Diese echten Bewertungen liefern dem Gastronomen wertvolles Feedback – sei es zur Optimierung oder einfach als Anerkennung für die geleistete Arbeit», sagt Yves Latour (48), Co-Geschäftsführer von Lunchgate.