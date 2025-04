Egal ob nach Walliser Art, mit Blauschimmelkäse oder gar mit Chili und dann knusprig ausgebacken. Cordon bleu gibt es in so vielen Varianten und Grössen, wie soll man da entscheiden? Deshalb haben wir uns auf die Suche nach dem besten Cordon bleu der Schweiz gemacht.

1/7 Hier gibt es das beste Cordon bleu der Schweiz - 15 Orte. Foto: Getty Images

Community-Team

Die Schweiz liebt Cordon bleu. So scheint es jedenfalls – denn als wir vor ein paar Jahren nach dem besten Cordon bleu der Schweiz fragten, explodierte unser Postfach. Über 500 Tipps haben wir bekommen!

Ihr habt uns verraten, in welchen Restaurants man das beste Cordon bleu der Schweiz bekommt – und wir haben die am häufigsten genannten Orte zum US-Cordon-Bleu-Tag am 4. April für euch in einer Liste zusammengefasst.

Die Geheimtipps der Community

Wir haben die Community gefragt und sie haben geantwortet. Von der Community für die Community: Hier sind sie nun, die 15 Orte an denen man das beste Cordon bleu bekommt.