Der Europa-Park in Rust (D) reisst die beliebte Achterbahn Euro-Mir kommenden Winter ab. Eine neue «Hightech-Achterbahn» soll sie ab 2028 ersetzen. Jetzt sind erste Details bekannt. Und es gibt leise Hoffnungen für den Kult-Soundtrack der Euro-Mir.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Europa-Park baut die Euro-Mir-Achterbahn nach 30 Jahren ab

2028 soll eine neue Familienachterbahn mit Weltraum-Thema eröffnet werden

Ein Instagram-Post für den Erhalt des Kult-Songs erhielt 85'000 Likes

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Die Tage der Euro-Mir sind gezählt: Eine der beliebtesten Achterbahnen des Europa-Parks hat knapp 30 Jahre nach Eröffnung ausgedient. Ende Saison wird die an die russische Weltraumstation Mir angelehnte Bahn abgerissen, wie seit Herbst 2025 bekannt ist. Eine neue Attraktion soll die zweitälteste noch im Originalzustand erhaltene Bahn ersetzen. Ab 2028 soll es eine Familienachterbahn geben, wie das Portal «Baden24» berichtet.

Parkchef Roland Mack (76) plant eine «Hightech-Achterbahn», die eine Art Euro-Mir 2.0. ist. Denn das Weltraum-Thema soll erhalten bleiben. Dafür will der Freizeitpark sogar mit der europäischen Raumfahrtbehörde ESA kooperieren. Auch gestalterisch dürfte die neue Bahn an die echte Euro-Mir erinnern. Die zwei markanten Türme, an denen sich die Bahn entlangschlängelt, sollen in ähnlicher Form zurückkehren, sagte Parksprecherin Leah Borer zum Portal. Und die drehenden Wagen will man offenbar auch beibehalten. Bereits im Herbst betonte Mack, dass der Themenbereich Russland bleiben wird.

Geheimnis um kultigen Euro-Mir-Song

Ein grosses Geheimnis macht der Europa-Park aber um den heimlichen Star der Euro-Mir: den Kult-Soundtrack «Project Euromir – Lift off!». Ob der Song auch bei der neuen Bahn die Fahrgäste beschallt, ist noch offen. In den sozialen Medien bangen deshalb Fans um den Trance-Track. Ein Instagram-Post einer Schweizer Userin mit dem Aufruf «Ein Like = eine Unterschrift. Die Musik muss bleiben» hat fast 85'000 Likes gesammelt.

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Der Song stammt aus der Feder des Komponisten Christian Steiger. 1997 hat er ihn zusammen mit Ben Klug geschrieben. Als bekannt wurde, dass die Euro-Mir verschwinden wird, bekam Steiger unzählige Nachrichten von «Lift off!»-Fans. «Zu lesen, dass ein Track, den wir damals vor fast 30 Jahren gemacht haben, für so viele Menschen bis heute ein Stück Kindheit ist, berührt mich wirklich sehr», schrieb er als Reaktion auf Instagram. Nun gibt es leise Hoffnungen, dass der Song auch künftig im Europa-Park zu hören ist.

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