US-Börse reagiert positiv auf Zoll-Deal

Die Pause im Handelsstreit zwischen China und den USA kommt an der US-Börse sehr gut an. Der Dow Jones springt mehr als 1000 Punkte nach oben und eröffnet am Montag mit einem Plus von 2,4 Prozent. Der S&P 500 steigt knapp 3 Prozent. Am stärksten steigen die Tech-Aktien. Der Nasdaq 100 liegt bei 3,8 Prozent im grünen Bereich. Gleichzeitig sinkt der Goldpreis um 3 Prozent.

US-Finanzminister Scott Bessent hatte nach den Verhandlungen in Genf verkündet, dass die Zollsätze ab dem 14. Mai für zunächst 90 Tage um jeweils 115 Prozent gesenkt werden. Somit erhebt die USA noch 30 Prozent Zölle auf die meisten chinesische Waren und China noch 10 Prozent auf amerikanische Waren. Die Zeit soll genutzt werden, um weiter zu verhandeln, wie auch aus einer gemeinsamen Erklärung der chinesischen und der US-Vertreter hervorgeht.