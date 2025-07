Börse zittert vor Trumps Zoll-Ankündigung

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Zwei Trump-Posts auf Truth Social in der Nacht auf Montag verbreiten Nervosität an den Börsen – auch in der Schweiz. Abwarten ist angesagt. Der SMI startete quasi unverändert mit 0,07 Prozent im Minus. Auch in Deutschland und Frankreich präsentieren sich die Aktienmärkte stabil, nachdem der japanische Nikkei mit einem Minus von 0,6 Prozent in die Woche startete.

Die Anspannung auf Trumps Zollankündigung am Montag ist spürbar. Lanciert hat der US-Präsident den Tag der Zoll-Entscheidung mit den zwei Nachrichten auf seiner Plattform Truth Social gleich selbst.

Da ist einerseits dieser Post: «Ich freue mich, ankündigen zu können, dass die USA Zoll-Briefe und/oder Abkommen mit verschiedenen Ländern aus der ganzen Welt um 12 Uhr versenden wird.»

Das bedeutet: Heute wissen wir bezüglich Zölle mehr. Die dreimonatige Frist, die Trump nach seinem Zoll-Hammer im April den Ländern wie der Schweiz gewährt hat, läuft eigentlich erst in der Nacht auf Mittwoch aus. Aber die Märkte erwarten schon heute um 12 Uhr USA-Zeit, 18 Uhr Schweizer-Zeit, mehr Infos zu den Strafzöllen oder etwaige Deals. Eine Übersicht zu den Zöllen haben wir für dich hier zusammengestellt.

Trumps zweiter Post richtete sich gegen die BRICS-Staaten, die sich aktuell gerade in Rio de Janeiro zum Gipfel treffen (darunter Länder wie Brasilien, China, Iran oder Russland): «Jedes Land, das sich der antiamerikanischen Politik der Brics anschliesst, wird mit einem zusätzlichen Zollsatz von 10 Prozent belastet. Es wird keine Ausnahmen von dieser Politik geben.»

Das bedeutet: Trump will die Gegenspieler der USA treffen. Denn das Brics-Bündnis ist eine Antwort von China, Russland und Co. auf die Weltmacht Amerika. Sie versuchen gemeinsam, die Dominanz des US-Dollars zu brechen, und arbeiten an einer neuen Weltwährung, wie Kollege Gabriel Knupfer in einer Analyse im Februar geschrieben hat. Für Trump und die USA ist das eine Gefahr – und deshalb antwortet er nun mit Zöllen.