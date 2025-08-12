Die jüngsten Daten zu den US-Konsumentenpreisen wurden mit Spannung erwartet. Die Inflation bleibt in den Vereinigten Staaten gleich hoch. Die Kerninflation nimmt aber weiter zu.

Die Zölle von Donald Trump lassen die US-Preise weiterhin steigen. Foto: Keystone/AP/MATT ROURKE

Darum gehts Donald Trumps Zölle lassen die Preise in den USA steigen

Die Kerninflation stieg auf 3,1 Prozent und bleibt hoch

Die Teuerungsrate im Juli beträgt 2,7 Prozent

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Donald Trumps (79) Zölle lassen die Preise in den USA steigen. Möbel, Kleider, elektronische Geräte oder Freizeitartikeln sind seit April teurer. Die Entwicklung widerspiegeln sich auch in den neusten Inflationszahlen.

Die Teuerungsrate im Juli steht im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist gleich hoch wie im Monat zuvor. Ökonomen haben im Vorhinein einen noch etwas höheren Wert erwartet. Die Kerninflation ist allerdings auf 3,1 Prozent gestiegen. Bei ihrer Berechnung werden die schwankungsanfälligen Preise für Lebensmittel und Energie ausgeklammert. Darum gibt sie eine bessere Auskunft über den Inflationstrend als die normale Inflation, die sämtliche Güter betrachtet.

Problem für Fed

Die Inflation befindet sich damit weiterhin deutlich über dem Ziel der US-Notenbank Fed von 2 Prozent. Die nächste Zinsentscheidung wird in den USA also nicht einfacher. Bevor die neuen Inflationszahlen heute erschienen sind, gingen viele Experten davon aus, dass die Fed nach langem zuwarten die Zinsen senken wird. Die anhaltend hohe Teuerung könnte dagegen sprechen.