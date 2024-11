VW-Tochter Audi: Gewinn bricht um 91 Prozent (!) ein

Volkswagen steckt bereits in der Krise – da passen die heute Dienstag publizierten Quartalszahlen von VW-Tochter Audi ins Bild: Der Betriebsgewinn ist von Juli bis September um 91 Prozent auf 106 Millionen Euro abgestürzt. Nur dank der Luxusmarken Lamborghini und Bentley schaffte es die Markengruppe gerade noch in die schwarzen Zahlen.



Als Gründe nennt Finanzvorstand Jürgen Rittersberger den Absatzrückgang der Marke Audi um 16 Prozent auf 407'000 verkaufte Autos, den «sehr intensiven Preiswettbewerb in Europa und in China» und vor allem die Rückstellungen für eine Schliessung des ​Audi-Werks in Brüssel​ in Höhe von 1,2 Milliarden Euro.

VW-Aktie seit Jahresbeginn tiefrot



In den ersten neun Monaten verkaufte die Marke Audi 1,24 Millionen Autos und damit 11 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Vor allem in den USA lief es wegen der fehlenden Teile für die grossen Autos deutlich schlechter. Und in China sanken die Audi-Verkaufszahlen um 8,5 Prozent auf 477'000 Autos.

An der deutschen Börse wurden die fatalen Quartalszahlen erwartet – der VW-Aktienkurs gab am Dienstag um lediglich 0,5 Prozent nach. Seit Jahresbeginn verlor das Papier über 22 Prozent.