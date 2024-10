Zuckerberg verliert mit seinen Brillen Milliarden

Der Tech-Run in New York machte am Mittwoch eine Pause. Der Nasdaq verlor am Mittwoch 0,6 Prozent, nachdem die Technologiebörse am Dienstag ein Allzeithoch verzeichnete.

Nach Börsenschluss legten der Facebook-Konzern Meta und Microsoft ihre Zahlen für das dritte Quartal offen. Das Unternehmen von Mark Zuckerberg verzeichnete einen Konzerngewinn von 15,7 Milliarden Dollar – 35 Prozent mehr im Vergleich zur Vorjahresperiode.

Aktien von Meta und Microsoft im Minus

Facebook und Instagram bringen dem Meta-Konzern mit dem Werbegeschäft weiterhin Milliarden ein. Mit diesem Finanzpolster nimmt Zuckerberg weiter hohe Verluste für VR-Visionen in Kauf. Die Sparte Reality Labs, die vor allem für VR-Brillen bekannt ist, verbuchte im letzten Quartal operativ rote Zahlen von 4,4 Milliarden Dollar. Ausgaben, die sich Meta locker leisten kann. Nachbörslich verlor die Aktie 3,2 Prozent.

Microsoft hat im dritten Quartal 65,6 Milliarden Dollar erwirtschaftet – 16 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Experten waren von einem Anstieg ausgegangen, die durchschnittliche Schätzung von 64,57 Milliarden Dollar wurde jedoch übertroffen. Trotzdem gab der Aktienkurs im nachbörslichen Handel um 3,7 Prozent nach.