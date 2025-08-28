Nvidia-Aktie fällt nach Quartalszahlen – neuer Rekord an der Wall Street
Die Wall Street hat diese Woche vor den Nivdia-Quartalszahlen gezittert – kurz nach Handelsschluss am Mittwochabend hatte das Warten ein Ende: Dank des KI-Booms ist das Geschäft des Chipkonzerns weiter rasant gewachsen. Von April bis Juni 2025 sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 46,74 Milliarden Dollar.
Nvidia übertraf damit Erwartungen der Wall Street. Im Vergleich zum Quartal davor gab es ein Plus von sechs Prozent. Mehr zum Ergebnis – und wie es zustande kam – liest du hier.
Die Reaktion der Märkte: verhalten. Die Analysten sind besorgt wegen Donald Trumps (79) Strafzöllen und Nividias China-Geschäft. Der US-Präsident schränkt den Verkauf von KI-Chips in die Volksrepublik stark ein. Im zweiten Quartal hat der Konzern von CEO Jen-Hsun «Jensen» Huang (62) dorthin keinerlei Computerchips geliefert, auch fürs aktuelle Quartal rechnet Nvidia mit einem Komplettausfall. Die Nvidia-Aktie verlor wohl auch deshalb im nachbörslichen Handel rund drei Prozent. Allerdings ist der Aktienkurs seit dem Zwischentief Anfang April um rund 60 Prozent gestiegen – eine Gewinnmitnahme von Anlegern käme laut Marktbeobachtern wenig überraschend.
Die allgemeine Lage an der Börse ist in dieser Woche verhalten positiv. Der SMI legte gestern Mittwoch leicht zu. Und in New York hat der S&P 500 einen neuen Rekord aufgestellt und steht aktuell bei 6481 Punkten.
Wall Street bibbert vor den Zahlen von Chip-Riese Nvidia
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Ist es die Ruhe vor dem grossen Sturm? An den europäischen Aktienmärkten herrscht aktuell weitestgehend Stillstand. Der Schweizer Leitindex SMI hat heute bis jetzt 0,3 Prozent zugelegt, der deutsche Dax um 0,2 Prozent nachgegeben. Wenig deutet darauf hin, dass dieser Mittwoch eigentlich der bisher wichtigste Börsentag des Jahres ist. Der Grund: Der US-Chiphersteller Nvidia legt am späten Abend Schweizer Zeit seine Quartalszahlen vor.
Wenn also Nvidia-Chef Jen-Hsun «Jensen» Huang (62) am Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien das Ergebnis präsentiert, schaut die globale Anlegerschaft ins Silicon Valley. Klar ist: Die Zahlen werden gut sein. Die entscheidende Frage ist bloss, wie gut. Denn die Markterwartungen sind riesig: Analystinnen und Analysten prognostizieren einen Umsatz von 46 Milliarden Dollar – über 50 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.
Nvidia ist der grosse Profiteur des Booms von künstlicher Intelligenz: Der Konzern ist Marktführer bei der Produktion von leistungsstarken KI-Chips. Dadurch reitet der Tech-Riese von einer Erfolgswelle zur nächsten – und hat sich zu einem echten Monstrum entwickelt. Mit einem Börsenwert von 4,4 Billionen (!) Dollar ist Nividia das wertvollste Unternehmen der Welt.
Entsprechend bewegt der KI-Riese ganze Märkte. Er macht 8 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aller Unternehmen im breiten US-Index S&P 500 aus. Die Nvidia-Aktie ist die wichtigste der Welt, wie Wirtschaftsredaktor Robin Wegmüller hier analysiert hat. Ein kleines Zucken von ihr reicht aus, um die Wall Street ins Wanken zu bringen. Wegen dieser Abhängigkeit der US-Börsen von Nvidia und anderen Tech-Giganten gibt es jetzt auch Stimmen, die vor einer KI-Spekulationsblase warnen. Ich habe dazu kürzlich eine Analyse gemacht.
Aktuell läuft es bei der Aktie von Nvidia aber wie geschmiert. Seit einem Taucher Anfang April wegen des damaligen Zollhammers von Donald Trump (79) hat sie bereits wieder über 90 Prozent zugelegt. Aufs ganze Jahr gesehen beträgt das Plus 31 Prozent. Je nach Quartalszahlen kann der Kurs anschliessend aber stark ausschlagen – nach oben oder nach unten.
Börsen-Ende für Chinas Immo-Gigant Evergrande
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Der Immobilien-Kollaps in China beschäftigte 2021 und 2022 die Welt. Seither ist es um Evergrande etwas ruhiger geworden, doch der Immobilienkonzern schaffte es nie mehr aus der Krise. Jetzt ist nach 15 Jahren Schluss an der Börse. Der Handelsplatz in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong strich den krisengebeutelten Bauträger zum Handelsstart von seiner Liste. Das Unternehmen habe die von der Börse gesetzte Frist für die Wiederaufnahme des Handels seiner Aktien versäumt, hiess es in einer Mitteilung.
Der Handel war übrigens bereits seit dem 29. Januar 2024 ausgesetzt. Dies, nachdem ein Gericht in Hongkong nach einer Klage ausländischer Gläubiger entschieden hatte, Evergrande zu zerschlagen. Der Schuldenberg der Firma belief sich auf rund 300 Milliarden US-Dollar.
Neben dem Immobilien- und Börsendebakel zog Evergrande auch noch den chinesischen Fussball-Rekordmeister Guangzhou in den Abgrund. Bekannte Namen wie Tevez, Oscar, Witsel, El Shaarawy, Lavezzi, Yaya Touré, Hamsik, oder Hulk spielten in den 2010er-Jahren für das von Evergrande finanzierte Team. Seit den finanziellen Schwierigkeiten ging es bergab – 2021 erst in die zweite Liga. Und jetzt ist der Klub ganz verschwunden – der chinesische Fussballverband verweigerte ihm die Lizenz.
SMI schliesst nach Powell-Rede mit Mini-Plus
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der Schweizer Leitindex SMI verabschiedet sich am Freitag mit einem Plus von 0,2 Prozent ins Wochenende. Der heutige Tag stand ganz im Zeichen der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell (72). Beim Jahrestreffen der wichtigsten Zentralbanken-Präsidenten in Jackson Hole öffnete er die Tür für erste Zinssenkungen durch die Fed in diesem Jahr. Wenn du mehr zur Powell-Rede erfahren willst, kannst du meinen Artikel dazu hier lesen.
Interessant dabei: Als um 16 Uhr Powell mit seiner Rede loslegte, kletterte der SMI zuerst in die Höhe. Anschliessend gab er aber wieder nach. Im Gegensatz dazu gewinnen die US-Börsen weiterhin. Der Leitindex Dow Jones ist aktuell über 2 Prozent im Plus. Der breitere S&P 500 hat um 1,6 Prozent und der Tech-Index Nasdaq um 1,9 Prozent zugelegt.
Börsenüberflieger Palantir verliert aktuell deutlich
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Die Rekordjagd an der Wall Street ging Anfang Woche weiter. Nachdem letzte Woche der breit gefasste Index S&P 500 und der Tech-Index Nasdaq neue Rekorde aufgestellt hatten, kratzte am gestrigen Dienstag auch der Leitindex Dow Jones am Allzeithoch: Mit einem knappen Plus und bei 44'922 Punkten ging er aus dem Handel – 100 Punkte unter dem Bestwert von Mitte Dezember. Warum die Wall Street trotz Donald Trumps (79) Strafzöllen gerade in Partystimmung ist, liest du hier in meiner Analyse vom Wochenende.
In die andere Richtung ging es gestern bei den Tech-Konzernen. Der Nasdaq-Index gab um 1,5 Prozent nach. Der grösste Verlierer der letzten Tage ist das amerikanische Softwareunternehmen Palantir. Am Dienstag verlor das Unternehmen, das wegen seiner Arbeit für Geheimdienste und Militär der Öffentlichkeit bekannt ist, über 9 Prozent an Börsenwert. In den letzten fünf Tagen gab der Palantir-Aktienkurs täglich nach – insgesamt steht ein Wochen-Minus von über 15 Prozent zu Buche.
Laut Marktbeobachtern handelt es sich bei Palantir um eine Gegenbewegung. Nach guten Quartalsberichten hatte der Aktienkurs zuletzt stark anzogen. Viele Anlegerinnen und Anleger dürften nun ihre Gewinne mitnehmen.
Das Unternehmen gehört trotz der aktuellen Kursverlusten zu den Börsenüberfliegern der letzten Monate. Der Kurs stieg ist August 2024 um über 388 Prozent von damals 30 Dollar auf heute über 155 Dollar gestiegen. Palantir profitierte dabei vor allem vom KI-Hype. Die Firma, die von Trump-Freund Peter Thiel (57) gegründet wurde, steht aber auch immer wieder in der Kritik – insbesondere wegen Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Überwachung.
Europas Rüstungsaktien verlieren nach Washington-Gipfel deutlich
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Das bisherige Börsenjahr ist für die europäischen Rüstungskonzerne ein ziemlich gutes. Die Aktien der grossen Waffenschmieden haben seit Jahresbeginn deutlich zugelegt. Am Tag nach dem Washington-Gipfel büssen ihre Titel aber ein: Die Aktie des deutschen Unternehmens Rheinmetall verliert bis zum Mittag rund 4 Prozent, der britische Branchenkrösus BAE Systems gut 3 Prozent – genau wie der französische Konkurrent Thales. Gar um fast 7 Prozent bricht das Papier der italienischen Schmiede Leonardo ein.
Hintergrund ist das Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) und einigen europäischen Staatschefs mit dem US-Präsidenten Donald Trump (79) in der amerikanischen Hauptstadt. Der Gipfel im Weissen Haus hat zwar zu keinem Durchbruch im Ukraine-Krieg geführt, schürt aber Unsicherheiten bei Anlegern von Rüstungsaktien. Offenbar stufen sie die Chancen auf einen Waffenstillstand als grösser ein als zuvor.
Dazu kommt: Die Sicherheitsgarantie für die Ukraine bei einem Friedensabkommen mit Russland soll einen neuen Deal mit Trump beinhalten, wie die «Financial Times» schreibt. Demnach will sich Selenski die Sicherheitsgarantie mit dem Kauf von US-Waffen im Wert von 100 Milliarden Dollar sichern. Europa soll dafür zahlen – und zwar für Waffen, die nicht aus eigener Produktion stammt.
Welche Knackpunkte es nach dem Washington-Gipfel noch gibt, liest du im Artikel von News-Redaktorin Janine Enderli.
Über 124'000 Dollar: Bitcoin erreicht neues Allzeithoch
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Neuer Rekord in der Kypto-Welt! Der Bitcoin-Kurs ist in der Nacht auf Donnerstag erstmals über die Marke von 124'000 US-Dollar geklettert. Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt stieg im frühen Handel auf bis zu 124'517 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen gab der Bitcoin einen Teil der Gewinne wieder ab und fiel auf Kurse von rund 123'000 Dollar zurück.
Die Hintergründe für den rasanten Kursanstieg der letzten Tage – plus 5 Prozent innert fünf Tagen – sehen Experten in den USA. Die soliden Inflationsdaten am Dienstag nährten die Hoffnungen an der Wall Street auf Zinssenkungen im Herbst. Die grosse Wette am Dienstag und Mittwoch an den amerikanischen Börsen: Notenbank-Chef Jerome Powell (72) kommt dem Wunsch von US-Präsident Donald Trump (79) nach und senkt im September den Leitzins. Das ist gut für die Aktien- und Kryptokurse.
Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 32 Prozent an Wert gewonnen. Als einer der stärksten Kurstreiber gilt die kryptofreundliche Trump-Regierung. Er selbst bezeichnete sich auch schon als «Krypto-Präsident» und machte sich für Regulierungen stark, die der Kryptobranche in die Karten spielen.
On-Aktie setzt zum Sprung an
Von Robin Wegmüller, Redaktor Wirtschafts-Desk
Am Dienstagmorgen präsentierte Martin Hoffmann (46) die Halbjahreszahlen des Schweizer Sportschuhherstellers On. Der CEO sprühte vor Stolz und Optimismus. «Wir hangeln uns von Rekordquartal zu Rekordquartal.»
Dementsprechend positiv reagiert die Aktie des Unternehmens, an dem Ex-Tennisstar Roger Federer (44) gewichtig beteiligt ist. An der New Yorker Börse ist der Titel mit einem Plus von über 12 Prozent gestartet. Aktuell pendelt sich die On-Aktie bei 49.50 Dollar und plus 8,4 Prozent ein.
Zölle machen On nicht sehr zu schaffen
Ein Grund für den grossen Schritt nach oben: Die Laufschuhfirma spürt die Auswirkungen der US-Zölle kaum. Zwar machen die USA als wichtigster Absatzmarkt des Unternehmens – On ist darum auch an der New Yorker Börse kotiert – rund 60 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Einbrüche würden also das Ergebnis wesentlich belasten. Allerdings sei bislang davon nichts zu spüren. Der USA-Umsatz im 2. Quartal stieg um 23 Prozent auf 432,3 Millionen Franken – trotz einer Preissteigerung per 1. Juli um rund 10 Dollar auf diverse Lifestyle-Produkte und Schuhmodelle in den USA.
US-Börse reagiert positiv auf neue Inflationszahlen
Von Robin Wegmüller, Redaktor Wirtschafts-Desk
Anlegerinnen und Anleger warteten gespannt auf den heutigen Tag. Denn das US-Arbeitsministerium teilte am Dienstag die neuen Inflationszahlen mit. Diese sollten auch Aufschluss geben, wie stark Donald Trumps Zölle die Preise ansteigen lässt. Jetzt ist klar: Die Teuerung hat sich im Juli nicht verändert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat steht sie weiterhin bei 2,7 Prozent.
Die Kerninflation ist allerdings auf 3,1 Prozent gestiegen. Bei ihrer Berechnung werden die schwankungsanfälligen Preise für Lebensmittel und Energie ausgeklammert. Darum gibt sie eine bessere Auskunft über den Inflationstrend als die normale Inflation, die sämtliche Güter betrachtet.
Trotzdem haben Ökonomen einen stärkeren Anstieg erwartet. Dementsprechend positiv reagiert die amerikanische Börse. Eine Viertelstunde nach Börseneröffnung steht der Dow Jones 0,6 Prozent im Plus. Der technisch angehauchte Nasdaq liegt sogar 0,75 Prozent im grünen Bereich. Der Schweizer SMI verzeichnet derweil leichte Verluste und steht bei 0,3 Prozent im Minus.
SMI mit Mini-Plus nach Zoll-Schock
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der Zoll-Schock ist Tatsache: Um 6.01 Uhr Schweizer Zeit sind heute Morgen die Strafzölle von Donald Trump (79) in Kraft getreten – auch jene in der Höhe von 39 Prozent gegen die Schweiz. Die hiesige Börse steckt den Zollhammer aber ziemlich gut weg: Der SMI ist am Donnerstag mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent in den Handel gestartet.
In Zaun gehalten wird der Schweizer Leitindex insbesondere durch Amrize. Der Titel büsst 6,5 Prozent ein. Der Grund: Das Unternehmen hat am Mittwoch nach Börsenschluss erstmals seit der Abspaltung von Holcim Quartalszahlen vorgelegt. Die Anlegerschaft ist offenbar von den Zahlen enttäuscht.