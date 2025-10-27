Sorgen wegen KI-Boom: «Das ist die grösste Blase der Weltgeschichte!»

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Zehn Start-ups. Nicht einmal einen Cent Gewinn. Aber über eine Billion Dollar an Börsenwert zugelegt. In nur zwölf Monaten. Das hat die «Financial Times» kürzlich berechnet – um die Auswüchse des KI-Booms darzustellen.

Der jüngste Hype um künstliche Intelligenz (KI) kennt tatsächlich kaum Grenzen. Der Tech-Index Nasdaq hat seit Donald Trumps (79) globalem Zollhammer im April um über 48 Prozent zugelegt. Das Wachstum wird hauptsächlich getrieben von Spekulationen und Hoffnungen in KI.

Der Glaube von Experten und Anlegern: KI wird die Wirtschaft so verändern, wie keine andere Technologie zuvor. Und wenn das passiert, werden die KI-Firmen Gewinne abschöpfen, die man noch nie zuvor gesehen hat.

Doch was passiert, wenn es im KI-Sektor zu Enttäuschungen oder Verzögerungen kommt? Klar, denkt man bei dieser Entwicklung automatisch an die Dotcom-Blase der 90er-Jahre zurück. Damals wurden die Börsenkurse von Internetfirmen in die Höhe getrieben – selbst eine einfache Webseite reichte für ein Unternehmen bereits aus, um an den Aktienmärkten zuzulegen. Schliesslich platzte die Blase, viele Internetfirmen gingen Konkurs und die Börsenkurse brachen ein.

Laut dem britischen Analysten Julien Garran ist die KI-Blase aktuell noch viel gefährlicher als die Dotcom-Blase. In einem aktuellen Report spricht er von der «grössten und gefährlichsten Blase aller Zeiten». Das Ausmass der Fehlinvestitionen sei 17-mal grösser als beim Platzen der Dotcom-Blase – und viermal grösser als jene 2008 auf dem US-Immobilienmarkt.

Andere Experten sehen es weniger dramatisch als Garran – und sind sich sicher: Langfristig werden die Börsenkurse der KI-Firmen nur noch weiter steigen. Kurzfristig seien Korrekturen von bis zu 20 Prozent möglich.

Klar ist: Auch nach dem Platzen der Dotcom-Blase gab es Giganten wie beispielsweise Amazon, die sich behauptet haben. Aber sehr viele Firmen sind damals für immer verschwunden. Der Unterschied zu damals, laut Garran: Heute stehe nicht Innovation, sondern reine Spekulation im Zentrum. Sein vernichtendes Fazit im Interview mit CNN: «Diese Blase ist das Gegenteil von gesellschaftlichem Fortschritt.»