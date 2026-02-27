Franken klettert zum Euro auf Rekordhoch

Schweizer Franken steigt zum Euro auf Rekordhoch

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschafts-Desk

In die Devisenmärkte ist am Freitag plötzlich Bewegung gekommen. Der Franken legte gegenüber dem Euro deutlich zu – und kletterte auf den höchsten Stand aller Zeiten im Vergleich mit der europäischen Gemeinschaftswährung.

Der Euro fiel unter die Marke von 91 Rappen, auf noch 0.9079 Franken, wie zuerst «Cash» berichtet hat. Ein neuer Rekord, sieht man von kurzfristigen Bewegungen bei der Auflösung der Euro-Mindestgrenze der Schweizerischen Nationalbank 2015 ab.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Damit bestätigt die Schweizer Währung erneut ihren Ruf als sicherer Hafen. An den Märkten geht die Angst um, dass sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran zuspitzen könnte. So hat das Weisse Haus den Angestellten der Botschaft in Israel empfohlen, das Land zu verlassen. Und selbst in der Trump-Regierung wächst die Angst vor einem «ewigen Krieg». Die Analyse dazu von meiner Kollegin Chiara Schlenz liest du hier. Die Sorgen vor einer Verschärfung des Konflikts hat auch den Goldpreis steigen lassen.