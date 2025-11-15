Weiter unter 100'000 Dollar – ist das Bitcoin-Hoch zu Ende?

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Der Bitcoin bröckelt: In der Nacht auf Freitag ist die wichtigste Kryptowährung unter die Marke von 100'000 Dollar gefallen – und verharrt weiterhin darunter. Aktuell notiert sie bei rund 96'300 Dollar.

Damit ist die Bitcoin-Rally der vergangenen Monate zum Stillstand gekommen. Noch im Oktober war die digitale Leitwährung auf ein neues Rekordhoch von 126'000 Dollar geklettert. Bekommt die Erfolgsgeschichte von Bitcoin also ernstzunehmende Risse?

Denn Bitcoin-Grossanleger – sogenannte Whales – tätigten zuletzt viele Verkäufe. Und gleichzeitig verzeichneten ETFs auf Bitcoins zuletzt die zweitgrössten Abflüsse ihrer Geschichte. Alleine an diesem Donnerstag flossen 870 Millionen Dollar ab. Heisst: Beim Bitcoin ist die Luft etwas draussen.

1:51 Kurz erklärt: So funktioniert ein ETF

Nur: Analysten sehen darin eher eine temporäre Kurskorrektur aufgrund der schwächelnden Konjunktur – und keinen anhaltenden Niedergang. So sagt Adrian Fritz, Investmentstratege bei der Zürcher Krypt-Firma 21shares: «Diese Entwicklung hat weit mehr mit makroökonomischer Unsicherheit zu tun als mit Veränderungen der Krypto-Fundamentaldaten.»

Sprich: Die Anleger sind zurückhaltender geworden, weil die Chancen auf eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank tiefer einschätzen als auch schon. Erstens hat sich die Federal Reserve zuletzt eher zurückhaltend geäussert. Zweitens hält sich die Teuerung in den USA hartnäckig. Und drittens tappen viele Anleger im Dunkeln, was den Zustand der amerikanischen Wirtschaft angeht. Wegen des Regierungsshutdowns hat sich die die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten verzögert.

Wichtige Stimmen rechnen trotzdem weiterhin damit, dass der Bitcoin-Kurs in Zukunft weiter nach oben gehen wird. So geht die Star-Investorin Cathie Wood (69) vom US-Fondsanbieter Ark Invest davon aus, dass die Krypto-Leitwährung bis 2030 auf 1,2 Millionen Dollar ansteigen wird – bestenfalls. Bitcoin bleibe «die sicherste und dezentralste Form digitalen Geldes» und werde weiterhin als Reservewährung der Krypto-Welt fungieren, so Woods.