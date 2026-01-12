Trump lässt strafrechtliche Ermittlungen gegen Powell einleiten – Goldpreis auf Rekord

Ulrich Rotzinger, Tagesleiter Wirtschafts-Desk

Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank (FED), Jerome Powell, verschärft sich drastisch. Das US-Justizministerium habe die US-Notenbank vorgeladen, es drohe eine Klage aufgrund der Renovierungsarbeiten des FED-Hauptquartiers, meldet die FED.



Powell weist die Vorwürfe in einer Videobotschaft scharf zurück. Indirekt greift er darin US-Präsident Trump an. Er stellt ungewöhnlich deutlich klar, dass dies ein Vorwand sei. Vielmehr sei der Zweck, Einfluss auf die US-Geldpolitik zu nehmen.

Die Märkte reagieren bestürzt. Der US-Dollar hat in der Nacht auf Montag klar an Wert verloren. Der Goldpreis ist zum Wochenauftakt auf ein Rekordhoch von fast 4600 Dollar pro Feinunze gestiegen. Auch die Schweizer Börse SIX öffnete den Handel im Minus.

Der Markt habe die geldpolitischen Risiken im Zuge der politischen Druckmache auf das FED bisher wohl unterschätzt, meint die Commerzbank in einem Kommentar. «Spätestens dieser Schritt sollte aber den ein oder anderen wachrütteln.»

Marktbeobachter Karl Schamotta von Corpay: «Die Enthüllungen markieren eine dramatische Eskalation in den Bemühungen der ‌Regierung, der FED die Beine wegzuschlagen. Das könnte eine Reihe ‍unbeabsichtigter Folgen haben, die den erklärten Zielen von Präsident Trump direkt zuwiderlaufen.»



