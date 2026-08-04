Die ÖV-Branche erhöht die Preise. Die Tarife für Zug, Bus und Bahn steigen durchschnittlich um 3,6 Prozent. Einige Angebote schlagen besonders stark auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ab Dezember 2026 steigen ÖV-Preise in der Schweiz um durchschnittlich 3,6 Prozent

Das Generalabonnement 2. Klasse kostet neu 4095 Franken, also 100 Franken mehr

2027 gibt es Sparbillett-Rabatte von insgesamt 90 Millionen Franken

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Diese Nachricht tut Pendlerinnen und Pendlern weh: Bahnfahren wird ab Dezember 2026 teurer. Die ÖV-Branche passt die Preise aufgrund der Teuerung und der deutlich gestiegenen Kosten für Personal, Energie, Material und Unterhalt an.

Jetzt ist auch klar, wie stark die Preise erhöht werden. Im Durchschnitt steigen die Tarife um 3,6 Prozent, wie es in einer Mitteilung der Branchenorganisation Alliance Swisspass heisst. Ursprünglich war eine Erhöhung von 3,9 Prozent vorgesehen. Grund für die Anpassung nach unten: Der Preis für das Generalabonnement steigt moderater. Für die 2. Klasse kostet das GA Erwachsene neu 4095 Franken. Es wird also 100 Franken teurer. Für die 1. Klasse müssen Pendler neu 6770 Franken auf den Tisch legen – das sind 250 Franken mehr als heute. Der Preisüberwacher hat nach der ursprünglichen Meldung interveniert. Daraufhin wurden die Tarife zusammen diskutiert.

Halbtax kostet nur 5 Franken mehr

Ansonsten fällt die Tarifanpassung je nach Sortiment unterschiedlich aus. Für Kinder, Jugendliche und Familien steigen die Preise gar nicht oder nur geringfügig. So wird das Halbtax-Abo für Erwachsene um 5 Franken teurer.

«Wir haben dort entlastet, wo es möglich war», sagt Marco Lüthi, Strategieratspräsident der Alliance Swisspass. «Die Preisanpassung bleibt jedoch notwendig, um das heutige Angebot, seine Qualität und künftige Investitionen im öffentlichen Verkehr langfristig zu sichern.» Zuletzt hat die ÖV-Branche die Preise vor drei Jahren erhöht. Die neuen Tarife gelten ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026.

Zusätzlich bauen die SBB das Angebot an Sparbilletten aus: Kundinnen und Kunden profitieren 2027 von Sparbillett-Rabatten in der Höhe von 90 Millionen Franken. Wer seine Reise frühzeitig plant oder zeitlich flexibel ist, kann damit noch häufiger günstiger im öffentlichen Verkehr unterwegs sein.