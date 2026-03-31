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Auch Abos schlagen auf
ÖV-Tickets werden ab Dezember 4 Prozent teurer

Im öffentlichen Verkehr steht eine Preiserhöhung an. Die Fahrt mit Zug, Bus oder Tram wird beim nächsten Fahrplanwechsel im Dezember fast 4 Prozent teurer. Das Halbtax wid 5 Franken teurer.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Das Zugbillett wird ab Dezember teurer.
Foto: KEYSTONE
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Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Bahnfahren wird in der Schweiz teurer. Die Branche erhöht die Preise im nationalen Verkehr ab Dezember 2026 um durchschnittlich 3,9 Prozent. Grund sind steigende Kosten. Energie bleibt teuer, Material und Personal werden teurer – gleichzeitig wächst die Nachfrage. Die Transportunternehmen können diese Belastung nicht mehr allein stemmen, wie es in einer Mitteilung der Branchenorganisation Alliance Swisspass heisst.

Die neuen Preise gelten ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026. Die genauen Tarife werden im Frühling bekannt gegeben. Zuletzt waren die Preise während drei Jahren stabil. «Preiserhöhungen sind für Kundinnen und Kunden ein sensibles Thema. Deshalb hat die Branche diesen Schritt sehr sorgfältig geprüft», sagt Marco Lüthi von Alliance Swisspass.

Halbtax wird 5 Franken teurer

Die Branche betont: Die Erhöhung sei «notwendig, um Angebot, Qualität und Investitionen langfristig zu sichern». Immerhin: Nicht alle trifft es gleich stark. Familien und Jugendliche werden grösstenteils geschont. Das Halbtax-Abo wird nur leicht teurer (+5 Franken) und kostet neu 195 Franken pro Jahr, während das GA stärker steigt – um wie viel ist noch offen. Derzeit kostet das Generalabonemet 3995 Franken im Jahr.

Gleichzeitig verspricht die Alliance Swisspass mehr Leistung: dichtere Takte, neue Verbindungen und modernes Rollmaterial. Beispiele sind ein Halbstundentakt in der Ostschweiz oder neue Nachtangebote am Wochenende. «Diese Erweiterungen des Angebots erfordern substanzielle Mittel und tragen ebenfalls zu den steigenden Kosten bei», heisst es in der Mitteilung.

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