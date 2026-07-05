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Wieder Höchsttempo 30 beim Rangieren
SBB stoppen Versuch abrupt

Nach zwei Wochen stoppen die SBB ihr Projekt Höchsttempo 15 beim Manövrieren von Personenzügen bereits wieder. Der Versuch hätte vier Monate dauern sollen.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Eine Rangierkollision beim Bahnhof Basel hat im Oktober 2025 einen Millionenschaden verursacht.
Foto: zVg

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • SBB beenden Pilotversuch zur Tempo-Halbierung beim Rangieren nach zwei Wochen
  • Tempo 15 verursachte Betriebsprobleme und Verspätungen
  • SBB legen Fokus auf neue Massnahmen
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Andreas SchmidInlandredaktor

Auf den 15. Juni haben die SBB für Rangierfahrten mit Personenzügen das Höchsttempo von 30 auf 15 halbiert. In einem viermonatigen Pilotversuch wollte die Bahn erproben, ob es mit der tieferen Geschwindigkeit wie erhofft weniger Zusammenstösse und Fastkollisionen gibt.

Nach nur zwei Wochen erfolgt nun aber bereits der Übungsabbruch. Seit dem 1. Juli gilt wieder Maximaltempo 30 beim Rangieren, wie SBB-Sprecher Reto Schärli gegenüber Blick bestätigt. Von der halbierten Geschwindigkeit hatten sich die SBB eine Erhöhung der Sicherheit versprochen.

Die Massnahme war eine Folge von Vorfällen bei Rangierfahrten in jüngerer Zeit. So hatte etwa eine Kollision von zwei Zügen in Basel im Oktober 2025 einen Millionenschaden verursacht. Im letzten Februar waren in Bern zwei Doppelstockzüge zusammengeprallt.

Unerwünschte Auswirkungen

Die schnelle Abkehr von Höchsttempo 15 begründet Schärli damit, dass dieses die Betriebsstabilität beeinträchtigt und zu Verspätungen geführt habe, wenn Unvorhergesehenes eingetreten sei. Die Folgen für den Betrieb und die Mitarbeitenden seien «zu gross» gewesen.

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Schärli betont, Ziel bleibe es, die Sicherheit beim Rangieren weiter zu erhöhen. Dafür werde der Fokus nun auf andere Massnahmen gelegt, etwa bei der Ausbildung der Mitarbeitenden oder beim Einsatz neuer Technologien.

Lehren ziehen

Schärli weist darauf hin, dass es bei Pilotversuchen darum gehe, neue Ansätze unter realen Bedingungen zu testen und daraus zu lernen. In diesem Fall haben die SBB die Erkenntnis gewonnen, dass die Halbierung des Rangiertempos nicht den gewünschten Effekt erzielt.


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