Der Bitcoinkurs tauchte zum Wochenendstart um weitere 10 Prozent auf 55'000 Dollar. Am Samstag und Sonntag folgt die Erholung. Doch Analysten sehen das Potenzial für die nächste Talfahrt.

Darum gehts Der Bitcoinkurs fiel um rund 10 Prozent auf gut 55'000 Dollar und erholte sich am Samstag und Sonntag

Abflüsse aus Bitcoin-ETFs und aufgelöste Wetten auf steigende Kurse verstärkten den Kursrückgang

Analysten warnen vor weiteren Verlusten bis auf 50'000 Dollar oder im Extremfall auf 38'000 Dollar

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Der Schock am Krypto-Markt in der Nacht von Freitag auf Samstag ist noch nicht ganz verdaut: Der Bitcoinkurs brach um rund 10 Prozent ein und stand kurzzeitig bei knapp über 55'000 Dollar. Die Gründe: Der erneute Taucher der Tech- und KI-Aktien vom Freitag verdirbt den Investoren auch den Appetit auf Kryptowährungen. Institutionelle Anleger zogen riesige Beträge aus den Bitcoin-ETFs ab. Und es mussten Börsenwetten auf einen steigenden Bitcoinkurs im Wert von über 2 Milliarden Dollar aufgelöst werden, was den Kurs massiv unter Druck setzte.

Am Samstag und Sonntag kommt die Erholung. Der Bitcoin steht derzeit wieder bei 60'700 Dollar – doch damit liegt er wieder über der psychologisch wichtigen 60'000-Dollar-Marke. Doch: Kann er diese nicht halten und fällt wieder darunter, warnen Analysten vor der nächsten Talfahrt.

Fed-Zinsschraube ist Gift für Bitcoin

Eine zentrale Rolle spielen dabei die Inflationserwartungen, die sich verschlechtert haben: «Die Sorge an den Märkten ist gestiegen, dass die Inflationsbekämpfung länger dauern könnte als gedacht», sagte Carsten Menke (47) jüngst zu Blick. Er ist Analyst der Privatbank Julius Bär. In den letzten Tagen passten immer mehr Banken ihre Prognosen zu den Zinsschritten der US-Notenbank Fed an. Inzwischen rechnen viele mit drei Zinserhöhungen bis im Frühjahr 2027.

Stark steigende Zinsen sind für Wachstumstitel wie Tech- und KI-Aktien ein herber Dämpfer. Deshalb könnte sich der Abverkauf bei Tech-Aktien und eine Umschichtung in defensivere Titel fortsetzen. Gemäss Krypto-Handelshäusern wie Wintermute und STS Digital ist das auch für Kryptowährungen wie den Bitcoin ein zunehmend ungemütliches Umfeld.

Ist gar ein Einbruch auf 38'000 Dollar möglich?

Analysten wie Benjamin Cowen (35) warnen, dass historische Muster den Kurs in Richtung des durchschnittlichen Einstandspreises aller Bitcoins oder gar darunter drücken könnten. Dieser liegt unter 54'000 Dollar. Sprich: So viel haben Investoren im Schnitt für ihre Bitcoins bezahlt. Im Extremfall könnte der Kurs gemäss Cowen gar in den Bereich von 38'000 US-Dollar abstürzen. Auf diesem Stand war der Bitcoin zuletzt im Dezember 2023.

Auch grosse internationale Banken wie Standard Chartered warnen in ihren Analysen vor scharfen Zwischenkorrekturen, die Bitcoin temporär in Regionen um 50'000 US-Dollar zurückwerfen können. Das tiefe Transaktionsvolumen am Wochenende macht den Kurs an diesen Tagen besonders volatil. Das ebnete auch den Weg für den raschen Kursanstieg von rund 5 Prozent am Sonntagvormittag.