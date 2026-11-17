Der Bitcoin ist zuletzt auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gefallen. Experten erklären, was hinter der Talfahrt steckt und warum sich die bekannteste Kryptowährung der Welt grundlegend gewandelt hat.

Darum gehts Bitcoin fällt seit Mittwoch um 12 Prozent auf gut 64'000 Dollar, August-Gewinne sind komplett weg

Analysten nennen höhere Zinsen, hartnäckige Inflation und globale Unsicherheit als Druckfaktoren

Seit der Zulassung von Bitcoin-ETFs prägen institutionelle Investoren den Kurs stärker als früher

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

US-Präsident Donald Trump (80) leitete nach seinem Amtsantritt eine regelrechte Krypto-Euphorie ein. Doch davon ist heute rein gar nichts mehr zu spüren. Krypto-Investoren sind alarmiert: So hat der Bitcoin seit letztem Mittwoch rund 12 Prozent seines Werts eingebüsst – das sind fast 10’000 Dollar. Gestern Abend lag die bekannteste Kryptowährung knapp unter der 65’000-Dollar-Grenze. Damit haben sich die Kursgewinne seit Mitte August komplett in Luft aufgelöst. Im Herbst 2025 war die Digitalwährung mit über 126'000 Dollar das Doppelte wert.

Was ist da los? Die Spionageaffäre rund um den abgetretenen Nvidia-Boss Jensen Huang (63) wirkte beim jüngsten Kurssturz wie ein Brandbeschleuniger. Den Hauptgrund sehen Analysten aber in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. «Der Zinserhöhungszyklus und die steigenden Renditen bei Staatsanleihen setzen Anlageklassen ohne Dividenden wie den Bitcoin unter Druck», sagt Ipek Ozkardeskaya (40), Analystin bei der Onlinebank Swissquote.

Inflation zeigt sich hartnäckiger

Die Anleger gingen davon aus, dass die Inflation nur kurzzeitig ein Comeback erlebt. Doch das hat sich inzwischen geändert. «Die Sorge an den Märkten ist gestiegen, dass die Inflationsbekämpfung länger dauern könnte als gedacht», sagt Carsten Menke (47), Analyst der Privatbank Julius Bär. Denn: Im Irankrieg zeichnet sich nach wie vor kein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran ab. Da die Energiepreise bereits seit Februar deutlich erhöht sind, scheinen Zweitrundeneffekte unausweichlich. Sprich: Die Teuerung schlägt auf andere Güter und die Löhne durch. «Sollte dem so sein, könnten sich die Notenbanken gezwungen sehen, die Zinsen häufiger und stärker zu erhöhen», so Menke. Eine solche Zinsentwicklung bedeutet für den Bitcoin anhaltenden Gegenwind.

Steigende Zinsen und eine grössere Unsicherheit verderben Anlegern den Appetit auf Wachstumstitel wie KI-Aktien. «In solchen Phasen sehen wir eine starke Korrelation zwischen Tech-Aktien und dem Bitcoin», sagt Ozkardeskaya. «Der Ausverkauf bei Tech-Aktien hat die institutionellen Anleger letzte Woche dann auch zu grösseren Verkäufen bei Bitcoin-ETFs verleitet.»

Eine Trendwende zeichnet sich derzeit nicht ab. «Die grossen globalen Unsicherheiten bleiben bestehen und setzen den Bitcoin weiterhin unter Druck», so Ozkardeskaya. «Ich sehe noch Spielraum für weitere Taucher.»

Grossinvestoren haben Bitcoin gekapert

Dass das Kryptogeld so stark auf Zinserhöhungen reagiert, war nicht immer so. «Der Bitcoin hat sich als Anlageklasse stark gewandelt», so Menke. Früher haben Privatanleger den Kurs der Kryptowährung entscheidend beeinflusst. Die grosse Wende kam Anfang 2024, als die US-Behörden die ersten Bitcoin-ETFs genehmigt haben. «Nun prägen die institutionellen Investoren den Kurs, und sie reagieren stark auf Veränderungen der Fundamentaldaten wie das Zinsumfeld oder Unsicherheit», so Menke.

Neben der Geldpolitik sorgen Sicherheitsbedenken für zusätzliche Nervosität: So gelang es Hackern Ende Oktober, die Kryptobörse Binance zu hacken und Kryptowährungen im Wert von rund 6,3 Milliarden Dollar zu erbeuten.

Schnäppchenjäger schlagen zu

Auch die US-Zwischenwahlen haben Spuren hinterlassen: Anleger befürchten nach dem Wahlgewinn der Demokraten Anfang November Regulierungen und Kontrollen bei künstlicher Intelligenz und Kryptowährungen. Steigt die Nervosität, reicht eine schlechte Nachricht und die Märkte taumeln.

In diesem Jahr war der Bitcoin bereits Anfang Februar und im Sommer auf dem aktuellen Niveau. Bei einem Wert von 60'000 bis 65'000 Dollar scheint es jeweils Anleger zu geben, die die bekannte Kryptowährung als Schnäppchen sehen und zuschlagen. Wie schnell es gehen kann, zeigte dann die Rally ab Mitte August hoch auf über 86'000 Dollar. Ein politisches Zeichen für eine erfreuliche Regulierungsanpassung oder auch eine überraschend optimistische Inflationsprognose könnten schneller als erwartet eine neue Rally einleiten.