Der US-Präsident wird 80 Jahre alt. Vor allem während seiner zweiten Amtszeit ist sein Vermögen sprunghaft angestiegen. Blick erklärt dir in neun Punkten, wie Trump so reich werden konnte, obwohl er in den 90ern vor dem Ruin stand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump feiert heute seinen 80. Geburtstag

Sein Vermögen beträgt 6,1 Milliarden Dollar, primär aus Immobilien und Golfplätzen

Ende März 2026: 1,3 Milliarden Dollar Bargeld laut «Forbes» geschätzt

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Happy Birthday, Mr. President! US-Präsident Donald Trump feiert heute seinen 80. Geburtstag. Sofern seine Amtszeit wie geplant bis Ende Januar 2029 läuft, wird er als ältester Präsident der Vereinigten Staaten abtreten. Er wird dann Joe Biden (83), der beim Ende seiner Amtszeit 82 Jahre alt war, um einige Monate übertreffen.

Vor seiner Präsidentschaft war Trump als Immobilienmogul und Unternehmer bekannt. Anlässlich seines Geburtstags lohnt sich deshalb ein Blick auf sein Hab und Gut. Das Wichtigste in neun Punkten:

1 Das komplette Vermögen

Das US-Magazin «Forbes» schätzt Trumps Vermögen auf 6,1 Milliarden Dollar. Das sind knapp 5 Milliarden Franken. Dabei wird er auf der Liste nach wie vor im Bereich «Real Estate» aufgeführt – also im Immobilien-Bereich, wo ursprünglich der Grossteil seines Vermögens herkommt. Vor allem seit 2025 ist Trumps Vermögen sprunghaft gewachsen – doch nicht wegen seiner Häuser, wie die folgenden Punkte zeigen. Es ist die Rede von der lukrativsten Präsidentschaft der Geschichte.

2 Das Erbe

Sein Vater Fred Trump hat dem heutigen US-Präsidenten bei seinem Tod 1993 ein stattliches Sümmchen hinterlassen. Nach Steuern gingen 20 Millionen Dollar an die fünf Trump-Kinder. Bereits 1976 richtete Vater Trump für alle seine Kinder einen Treuhandfonds mit jeweils 1 Million Dollar ein.

3 Der Immo-Mogul

Wie bereits sein Vater blieb Trump der Immobilien-Branche treu. «Forbes» schätzt sein Vermögen im Bereich Real Estate auf 1,2 Milliarden Dollar. Er besitzt unter anderem ein grosses Ladenlokal an der Fifth Avenue mitten in New York sowie den berühmten Trump-Tower. In den 90er-Jahren stand Trump kurz vor dem Ruin. Doch er war «too big to fail». Da sein Name bereits eine Marke für sich war, liessen ihn die Banken seine Immobilien weiter vermieten.

4 Die Golfplätze

Noch mehr Geld macht Trump heutzutage mit seinen Golfplätzen: Diese steuern 1,5 Milliarden Dollar zu seinem Vermögen bei. Seit seiner ersten Amtszeit ist sein Portfolio deutlich gewachsen. Unter anderem gehören ihm zehn Plätze des U.S. Golf Clubs. Mit dem Mar-a-Lago besitzt er auch einen privaten Club in Palm Beach, wo es auch Gästezimmer gibt. Trump betreibt insgesamt acht Luxus-Hotels. Seit er Präsident ist, übernachten dort auch gerne mal ausländische Regierungschefs. Das spült weiteres Geld in seine Taschen.

5 Das Krypto-Imperium

Sein Krypto-Vermögen schätzt «Forbes» mittlerweile auf 800 Millionen Dollar. Während seiner ersten Amtszeit fluchte Trump noch über Bitcoin – dann änderte er seine Sichtweise schlagartig. Kurz vor seiner zweiten Amtszeit führte er beispielsweise einen Memecoin ein – und sahnte so bei seiner Amtseinführung so richtig ab. Sein Krypto-Imperium spülte seit Anfang 2025 über 2 Milliarden Dollar in die Kassen der Familie Trump. Gleichzeitig verloren zahlreiche Anleger Geld in der gleichen Höhe, wie eine Analyse von Reuters zeigt.

6 Die sozialen Medien

Bereits 2022 gründete Trump sein eigenes soziales Netzwerk: Truth Social. Seit seiner zweiten Amtszeit informiert er auf der Plattform regelmässig über seine Entscheide, wie beispielsweise auch über die Strafzölle. Trump hält nach wie vor die Mehrheit des Netzwerkes. «Forbes» schätzt den Wert der Muttergesellschaft hinter dem Netzwerk auf 1,2 Milliarden Dollar.

7 Die Fan-Artikel

Trump wäre nicht Trump, würde er nicht Merchandise verkaufen. Das Angebot reicht von günstigen Artikeln wie einer eigenen Bibel für 60 Dollar über teurere Artikel wie Parfüms für bis zu 250 Dollar bis hin zu Turnschuhen für bis zu 500 Dollar. Für die richtigen Fans hat Trump noch eine goldene, diamantbesetzte Uhr im Angebot. Kostenpunkt: 100'000 Dollar. Diese Lizenzgeschäfte bringen ihm Millionen ein.

8 Das Bargeld

Auch Bargeld hat Trump weitaus genug. «Forbes» schätzt den Betrag Ende diesen März auf 1,3 Milliarden Dollar. Vor allem der Verkauf von Kryptowährungen schenkt hier ein.

9 Weingut, Airline und Co.

Es gibt noch zahlreiche weitere Unternehmen und Beteiligungen, an denen sich Trump eine goldige Nase verdient. Unter anderem besitzt er ein eigenes Weingut in Virginia mit einem Marktwert von 44 Millionen Dollar. Er hat mit Trump Aircraft gar seine eigene Airline. Er besitzt einen Helikopter sowie ein Flugzeug für 11 Millionen Dollar.