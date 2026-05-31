Der reiche Investor Peter Thiel wohnt nicht mehr in den USA. Vor kurzem hat sich der Grossspender von Donald Trump eine Villa in Buenos Aires gekauft. Dort findet er einen sicheren Hafen für sein Milliarden-Vermögen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Peter Thiel zieht von Kalifornien nach Buenos Aires (Argentinien) um.

Grund: Angst vor Kaliforniens geplanter 5%-Vermögensteuer ab November 2026.

Thiels Vermögen: 30 Milliarden Dollar laut «Forbes»; Villa in Buenos Aires.

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

US-Präsident Donald Trump (79) verliert seinen ersten grossen Förderer: Peter Thiel (58) ist aus den USA weggezogen – und wohnt nun in Argentinien, wie die «New York Times» berichtet. Demnach habe der deutsch-amerikanische Investor in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires eine Villa für sich, Ehemann Matt Danzeisen (49) und seine zwei Töchter gekauft. Der rechtsgerichtete Multimilliardär soll die Kinder bereits an einer Schule im südamerikanischen Land angemeldet haben.

Der Wegzug von Thiel aus den USA dürfte den starken Mann im Oval Office schmerzen. Peter Thiel ist der stille Strippenzieher und grosszügige Spender der Trump-Bewegung – und das von Anfang an. Schon früh unterstützte der Tech-Unternehmer die politischen Ambitionen des jetzigen Präsidenten mit einer Million Dollar. Und während der ersten Amtszeit von Trump wirkte er offiziell als dessen Berater.

Umzug zu Freund Milei

Warum zügelt Thiel von Kalifornien nach Argentinien? Offenbar bereitet ihm eine Vermögenssteuer Sorgen, über die Kalifornien im November abstimmt. Diese sieht vor, dass Milliardäre einmalig 5 Prozent ihres Vermögens abgeben müssen, um mit dem Geld Gesundheitsprogramme zu finanzieren.

Darum bringt Thiel seine Milliarden lieber in Sicherheit. Das US-Magazin «Forbes» schätzt sein Vermögen auf 30 Milliarden Dollar. Zu Reichtum kam der Paypal-Mitgründer dank früher Investitionen in Facebook. Jetzt wohnt er mit seinem Geld im Land von Javier Milei (55). Der ultralibertäre Ökonom ist seit 2023 Präsident von Argentinien und unterzieht die Wirtschaft des Landes einer Schocktherapie. Javier Mileis Überzeugungen zu Staat und Steuern passen gut zu jenen von Thiel.

Villa in Neuseeland – aber ohne Bunker

Argentinien ist nicht der erste Zufluchtsort des Investors. Der in Deutschland geborene und in den USA aufgewachsene Thiel hat auch die Staatsbürgerschaft von Malta und Neuseeland. In Neuseeland besitzt er unter anderem ein 193 Hektar grosses Grundstück am Lake Wānaka. Dort wollte er 2022 auch einen Apokalypse-Bunker bauen, erhielt aber die Bewilligung nicht.