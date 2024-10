Kurz zusammengefasst Peter Thiel ist die entscheidende Figur hinter J.D. Vances Karriere

Der Milliardär spendete 15 Millionen Dollar für Vances Senats-Wahlkampf

Am Dienstag standen im US-Wahlkampf erstmals die Vizekandidaten im Zentrum. In der Debatte mit Tim Walz (60) betonte J.D. Vance (40) immer wieder seine bescheidene Herkunft. Tatsächlich verkörpert Donald Trumps (78) Vize den amerikanischen Traum, denn er hat den Aufstieg aus der Unterschicht zum Multimillionär und Senator geschafft.

Bei diesem Aufstieg konnte Vance auf die Unterstützung des Tech-Milliardärs Peter Thiel (56) zählen. So spendete der Unternehmer 2022 die Rekordsumme von 15 Millionen Dollar für den erfolgreichen Senatswahlkampf des Republikaners.

Hilfe bei der Firmengründung

Doch die Geschichte der beiden Männer reicht viel weiter zurück. Noch als Student an der Yale Law School hörte Vance 2011 einen Vortrag von Thiel, der ihn tief beeindruckte. Thiel sei «möglicherweise der klügste Mensch», den er je getroffen habe, schrieb er später.

Einige Jahre später schloss sich Vance einer von Thiels Investmentfirmen an und 2019 gründete er mit finanzieller Unterstützung von Thiel und anderen reichen Geldgebern sein eigenes Unternehmen Narya Capital.

Doch wer ist Thiel und welche politischen Ziele verfolgt der gebürtige Deutsche mit US-Pass, der die Karriere von Trumps Vize dermassen prägte?

Milliarden mit Facebook verdient

Laut «Forbes» ist Thiel knapp 8 Milliarden Dollar schwer. Dieses Vermögen machte er als Mitgründer von Paypal – zusammen mit Elon Musk (53) – und vor allem als früher Investor bei Facebook. Politisch unterscheidet er sich aber stark von den meisten anderen Grössen in der amerikanischen Tech-Industrie.

Während diese oft liberale Einstellungen vertreten und zu den Demokraten tendieren, ist Thiel streng katholisch und steht weit rechts. Auch Vance konvertierte unter Thiels Einfluss zum Katholizismus.

Thiel lehnt den Staat in seiner heutigen Form und insbesondere Steuern grundsätzlich ab. Ihm werden auch totalitäre Tendenzen nachgesagt: Freiheit und Demokratie seien unvereinbar, schrieb er in einem Aufsatz. Zum Frauenstimmrecht äusserte er sich in der Vergangenheit negativ, wobei er es nach eigener Aussage aber nicht abschaffen will.

Der Unternehmer gehört zu Trumps frühen Unterstützern und spendete bereits 2016 für den Wahlkampf des Ex-Präsidenten. 2022 zog sich Thiel schliesslich ganz bei der Facebook-Mutter Meta zurück, um sich stärker für eine erneute Wahl von Trump zu engagieren.

Trump und Vance zusammengebracht

Thiels Rolle im diesjährigen Wahlkampf geht damit weit über die eines Grossspenders hinaus. Denn auch bei Trumps Auswahl von Vance als Running Mate – also als Vizekandidat – hatte der Milliardär seine Finger im Spiel.

2021 brachte er die beiden in Trumps Anwesen Mar-a-Lago zusammen, nachdem Vance lange zu den heftigsten parteiinternen Kritikern des Ex-Präsidenten gehört hatte. So hatte Vance einst angedeutet, Trump könnte «Amerikas Hitler» werden. Jetzt ist der vom Hillbilly («Hinterwäldler») zum Millionär aufgestiegene Polit-Star plötzlich glühender Anhänger des früheren US-Präsidenten – auch wegen Thiel.