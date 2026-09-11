Das Hotel Berglodge 37 auf den Eggbergen bei Altdorf UR schliesst Ende November überraschend seine Türen. 25 Mitarbeitende verlieren ihre Jobs. Der Grund fürs Aus: Ein geplanter Ausbau scheiterte am Widerstand der Anwohner. Jetzt plant der Eigentümer Ferienwohnungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Berglodge 37 auf den Eggbergen schliesst Ende November 2026

Trotz 15'000 Übernachtungen ist der Betrieb nicht rentabel – ein Ausbau ist gescheitert

25 Angestellte verlieren Jobs, Gebäude könnten zu Ferienwohnungen werden

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Es liegt idyllisch auf den Eggbergen oberhalb von Altdorf UR, die Gäste kommen in Scharen – und trotzdem ist bald Schluss: Die Berglodge 37 stellt Ende November ihren Hotelbetrieb ein. 25 Angestellte verlieren ihren Job, wie die «Urner Zeitung» berichtet. Derzeit läuft ein Konsultationsverfahren, wie es bei Massenentlassungen erforderlich ist.

Die plötzliche Schliessung überrascht. Eröffnet wurde das Seminar- und Berghotel erst vor rund vier Jahren. Seither verbuchte die Berglodge mit ihren 24 Zimmern mehr als 15'000 Übernachtungen. Firmen führten hier Seminare und Klausuren durch, Gruppen veranstalteten Retreats, dazu kamen zahlreiche Feriengäste.

Doch beliebt bedeutet nicht automatisch rentabel. «Die Gäste waren begeistert», sagt Eigentümer Martin Reichle zur «Urner Zeitung». Trotzdem lasse sich das Hotel in der heutigen Grösse nicht wirtschaftlich betreiben. Bereits vor einem Jahr hätten die Besitzer klargemacht, dass die Berglodge rund 50 Prozent grösser werden müsste, um mindestens eine schwarze Null zu schreiben.

Anwohner wehren sich gegen Ausbau

In den vergangenen zwölf Monaten wurden deshalb verschiedene Varianten geprüft. Auch die Gemeinde Altdorf wurde einbezogen und leitete für eine mögliche Erweiterung sogar eine beschleunigte Teilrevision der Nutzungsplanung ein. Doch die Ausbaupläne stiessen auf Widerstand. Ein Teil der Bevölkerung – derzeit leben gut 80 Menschen im Weiler – befürchtet, dass die Infrastruktur mit Wasser, Strom, Bergbahn und Notstrasse an ihre Grenzen kommen könnte. Die Eigentümer hätten den Widerstand respektiert und sich schliesslich gegen einen Ausbau entschieden.

Was passiert mit Leuten, die bereits gebucht haben? «Gäste mit einer bestehenden Reservation bis Ende November müssen nichts unternehmen, der Aufenthalt kann wie gewohnt bei uns stattfinden», heisst es auf der Homepage der Berglodge 37. «Gäste mit einer Buchung ab Dezember werden nach dem Konsultationsverfahren von uns kontaktiert.»

Neu gibts Appartements

Für die drei Gebäude gibt es bereits eine mögliche neue Verwendung: Sie könnten zu Ferienwohnungen und Appartements umgebaut werden. Falls sich während der Konsultation keine andere Lösung ergibt. Die Wohnungen dürften grossen Anklang finden. Denn die Lage auf 1450 Metern über Meer mit bestem Blick auf den Vierwaldstättersee und in die Berge sucht ihresgleichen. Und Ferien in der Höhe sind in Zeiten von Hitzesommern beliebt.

«Coolcation» nennt man das Phänomen in der Reisebranche. Weniger Sommerferien im Mittelmeer-Raum, mehr Ferien in der Heimat. Dieser Trend ist in allen Schweizer Ferienregionen spürbar. Benjamin Arvis-Maxit (35) von der Region Dents du Midi VS stellt in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg bei Schweizer Gästen fest. Auch Annette Stoffel (54), Chefin von Hotelleriesuisse Berner Oberland, freut sich über «zahlreiche Schweizer Tagesgäste, die aus der städtischen Hitze flüchten».