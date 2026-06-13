Eines der wichtigsten Engelberger Hotels geht in US-Hände über. Wyndham übernimmt das H+ Hotel & Spa (4 Sterne) per sofort. Der Betrieb bleibt durchgehend geöffnet. Grund für den überraschenden Besitzerwechsel im Klosterdorf ist die Insolvenz der Revo Gruppe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Revo Hospitality meldet Insolvenz: 120 Hotels werden europaweit verkauft

Wyndham übernimmt H+ Hotel Engelberg und H4 Hotel Arcadia Locarno

Wyndham betreibt weltweit 8900 Hotels mit über 500'000 Zimmern

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Insolvenz der deutschen Hotelgruppe Revo Hospitality mit Sitz in Berlin bringt grad die europäische Hotellandschaft durcheinander. Im Zuge des Konkursverfahrens werden 120 Hotels an verschiedene Investoren und Hotelgruppen verkauft. Auch Schweizer Häuser sind betroffen. Etwa in Davos GR, wo das noble 5-Sterne-Hotel Seehof im Sommer geschlossen bleibt. Per 14. Juni schliesst das Luxushotel. Im Winter soll das Geschäft weitergehen. Wie genau, ist aber noch unklar. Erst seit Januar 2025 pachten die Deutschen den Seehof.

Jetzt gibts auch in der Zentralschweiz eine gewichtige Änderung. Das H+ Hotel & Spa Engelberg wird Teil des Imperiums von Wyndham Hotels & Resorts – einer der grössten Hotelketten der Welt, wie die «Obwaldner Zeitung» berichtet. Die Amerikaner schnappen sich zudem auch das H4 Hotel Arcadia in Locarno. Es liegt direkt an der Seepromenade des Lago Maggiore.

256 Zimmer im Klosterdorf

Für Engelberg ist der Deal zentral. Das 1983 erbaute Viersternehaus zählt mit 256 Betten zu den grösseren Hotels im Klosterdorf. Es verfügt über sieben Seminarräume sowie einen 200 Quadratmeter grossen Wellnessbereich mit Hallenbad, Saunen und Massageangeboten. Das Hotel richtet sich sowohl an Touristen als auch an Geschäftsreisende. Ein 23 Quadratmeter grosses Doppelzimmer mit Balkon gibts in der Zwischensaison ab 210 Franken pro Nacht.

Das Engelberger Hotel – zentral gelegen im Dorf mit seinen 4600 Einwohnern – blickt selbst auf eine bewegte Geschichte zurück. 1983 wurde es als Dorint-Hotel eröffnet. Später wurde daraus ein Treff-Hotel, danach ein Ramada-Treff-Hotel und schliesslich das heutige H+ Hotel & Spa Engelberg. Wyndham bestätigte die Übernahme gegenüber der «Obwaldner Zeitung». Der Betrieb bleibe normal geöffnet. Weitere Details wollte der Konzern jedoch nicht bekannt geben.

17 Marken mit 8900 Hotels

Die amerikanische Hotelgruppe mit Sitz in Parsippany ist ein Schwergewicht der Branche. Nach eigenen Angaben umfasst ihr Netzwerk 17 Marken mit 8900 Hotels und über einer halben Million Zimmern weltweit. Damit gehört Wyndham zu den grössten Hotelanbietern überhaupt.

Dagegen ist die Revo Hospitality Group mit ihren 260 Hotels in zwölf europäischen Ländern ein kleiner Fisch, der zuletzt ins Strudeln geraten ist. Experten machen eine aggressive Expansionsstrategie für die finanzielle Schieflage verantwortlich. Zu schnelle Zukäufe und enttäuschende Übernachtungszahlen hätten letztlich zur Liquiditätskrise geführt.