Christian Constantin hat den Mietern des «Lido»-Gebäudes in Vevey per Ende Juli gekündigt. Er will Platz für Hotelangestellte schaffen. Bewohner wollen das nicht akzeptieren. Sie planen rechtliche Schritte gegen den Sion-Präsidenten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Constantin kündigte Mitte März Mietverträge im «Lido»-Gebäude Vevey

Mieter sollen Platz für Hotelangestellte in Puidoux machen, Widerstand wächst

Er baut Luxusprojekte, darunter ein Hotel am Luganersee bis 2030

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

Völlig unerwartet erhielten die Mieter des «Lido»-Gebäudes in Vevey VD laut «24 heures» Mitte März die Kündigung ihrer Mietverträge – per 31. Juli müssen sie aus ihren Wohnungen raus. Die Liegenschaft mitten in der Stadt gehört Christian Constantin (69), Immobilienunternehmer und Präsident des FC Sion. Er braucht die Wohnungen für Angestellte seines neuen Hotels «Les Terrasses de Lavaux» in Pouidoux VD. Das Luxushotel soll im Spätsommer eröffnet werden.

15 Wohnungen gibts im Gebäude. Fünf davon stehen schon länger leer. Mieterinnen und Mieter von zehn Apartments müssen sich also eine neue Bleibe suchen – innert weniger Monate. Kein leichtes Unterfangen auf dem überhitzten Immobilienmarkt am Genfersee. Immerhin: Das Modegeschäft im Parterre kann bleiben.

Mieterinnen und Mieter wehren sich nun. Sie wollen sich juristisch gegen die Kündigungen wehren. Das scheint Constantin allerdings nicht sonderlich zu beeindrucken. Er verweist im Bericht auf eine Stellungnahme, die er gegenüber «Riviera Chablais» abgegeben hat: «Ich betreibe keine Immobilienentwicklung. Es handelt sich um ein Arbeitsgebäude. Ich benötige die Wohnungen, um das Personal meines Hotels unterzubringen», so CC. Eine Notwendigkeit, die seiner Meinung nach den Auszug der Bewohnerinnen und Bewohner rechtfertigt.

Auf die Kritik an seiner Vorgehensweise entgegnet er: «Ich habe einer Mieterin angeboten, in eine kleinere Wohnung umzuziehen, aber das wollte sie nicht.» Was das Bekleidungsgeschäft im Gebäude angeht, habe er nicht die Absicht, dieses zu schliessen, solange er die Wohnungen in den oberen Stockwerken nutzen könne. Aktuell sieht es so aus, als ob der Fall trotz Schlichtungssitzungen am Ende vor dem Mietgericht weiterverhandelt würde.

CC ist ein grosser Player auf dem Schweizer Immobilienmarkt. Immer wieder sorgt er mit spektakulären Projekten für Schlagzeilen – im In- und Ausland. Zuletzt in Lugano TI.

Luxushotel am Luganersee

In Lugano hat Constantin grosse Pläne. Er will auf einem spektakulären Kap am Luganersee ein Hotel mit Restaurant und Spa bauen. Sein Plan ist es, 2027 mit den Bauarbeiten beginnen zu können, so dass im Idealfall im Frühjahr 2030 die Eröffnung gefeiert werden könnte. Mit dem Projekt möchte er Lugano ein «neues Gesicht» geben. Verantwortlich für das Projekt zwischen den Gemeinden Paradiso TI und Melide TI ist das Architekturbüro Mino Caggiula Architects in Lugano.

«Résidence Le Roc» in Saas-Fee

In Saas-Fee VS errichtete Constantin mit seiner Résidence Le Roc einen Luxuskomplex mit Hotel und Ferienwohnungen. Die Apartments bietet der Immobilien-Unternehmer auf seiner Website ab 1,2 Millionen Franken zum Verkauf an. Bewohner der Résidence Le Roc geniessen Zugang zu den exklusiven Serviceleistungen und Annehmlichkeiten des angrenzenden 5-Sterne-Hotels Le Roc.

«Le Clay» am Genfersee

Gemeinsam mit dem Hotelier André Seiler eröffnet der Sion-Präsident im Frühjahr 2027 das Hotel Le Clay in Puidoux VD. Reservierungen sind allerdings bereits ab Herbst 2026 möglich. Das Hotel umfasst ein 6500 Quadratmeter grosses Sport- und Wellnesszentrum. Das Herzstück: ein Innenpool in der Grösse eines olympischen Schwimmbeckens.