1/6 Das Hotel Seehof liegt am Dorfseeli direkt an der Talstation der Parsenn-Bahnen. Foto: PD

Auf einen Blick Hotel Seehof in Davos von deutscher HR Group übernommen

Prominente Gäste wie Bill Gates und Greta Thunberg übernachteten hier

Das 1869 gegründete Hotel verfügt über 113 Zimmer und 236 Betten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Es kommt Bewegung in die Davoser Luxushotellerie: Das traditionsreiche Hotel Seehof an der noblen Davoser Promenade wird ab sofort von der deutschen HR Group geführt. Der Hotelbetreiber mit Sitz in Berlin (D) hat kurz vor dem WEF einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Bereits im März 2024 hat die HT Group das nur ein paar hundert Meter entfernt gelegene Grandhotel Bélvèdere übernommen. Die Deutschen führen damit ihre Expansionsstrategie in der Schweiz fort, das Hotel Seehof ist bereits ihr zehntes Hotel im Lande.

Das seit 1869 bestehende Hotel Seehof ist eines der ältesten Hotels in Davos. Und neben dem «Goldenen Ei» – heute «Alpengold Hotel» genannt – eines der besten Häuser am Platz. Es hat über 113 Zimmer und Suiten mit insgesamt 236 Betten und drei Restaurants. Darunter das Panoramarestaurant und das Restaurant Chesa Seehof. Im Winter ist es bekannt für sein Fondue-Stübli. Die Wellnesslandschaft mit Sauna, Dampfbad und Fitnessraum ist 450 Quadratmeter gross.

Mitarbeiter können aufatmen

Was haben die neuen Betreiber mit dem Hotel vor? «Das Hotel wird vorerst unter dem Namen ‹Hotel Seehof Davos› ohne Anbindung an eine internationale Marke weitergeführt», heisst es in einer Mitteilung. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hotels werde die Weiterbeschäftigung angeboten. Bestehende Verträge mit Lieferanten sollen fortgeführt oder neu verhandelt werden, geben die neuen Betreiber kund.

HT-Group-CEO Ruslan Husry (48) sagt am Rande des WEF: «Die Übernahme des operativen Betriebs des Hotel Seehof ist ein bedeutender Schritt für unser Unternehmen.» Das Timing sei perfekt, meint er. «Gerade jetzt, wo das Weltwirtschaftsforum stattfindet, freuen wir uns, gleich mit zwei unserer Häuser unseren Teil dazu beizutragen, wenn die Welt zu Gast in Davos ist.»

Greta Thunberg lag im « Seehof flach »

Während des WEF steigen immer wieder Prominente aus Wirtschaft und Politik im «Seehof» ab. 2020 nächtigte die Klimaaktivistin Greta Thunberg (22) im 5-Sterne-Hotel. Auftritte rund ums WEF musste sie absagen, darunter auch ein Dinner mit dem früheren US-Vizepräsidenten Al Gore (76). Die Schwedin lag mit einer Grippe flach. Blick überbrachte ihr damals Genesungswünsche.

Microsoft-Gründer Bill Gates (69) ist seit 20 Jahren Stammgast im «Seehof», er hat deshalb sogar eine eigene Suite. Auch Brasiliens früherer Staatspräsident Jair Bolsonaro (69) oder König Abdullah II. (62) von Jordanien sind schon im «Seehof» abgestiegen.