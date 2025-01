1/8 Dank der Lauberhornrennen ist Wengen weltbekannt. Foto: BENJAMIN SOLAND

Auf einen Blick In Wengen planen Schweizer Investoren eine Luxus-Hotelanlage

Appartements können gekauft werden, müssen aber teilweise vermietet werden

Projekt umfasst 7 Wohnhäuser, 44 Luxuswohnungen und 238 Betten

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Wengen BE ist weltbekannt. Insbesondere die Lauberhornrennen haben das Bergdorf im Berner Oberland zu einem Tourismus-Hotspot gemacht. Die Rennen sind ein Volksfest – aber ohne grossen Luxus. Entsprechend steht das autofreie Wengen eher für bürgernahe Bodenständigkeit denn für exklusiven Luxus.

Doch im Dorf der Jungfrau gibt es Bewegung – hin zu mehr Glamour. So ist bei der Gemeinde Lauterbrunnen, zu der Wengen gehört, ein Baugesuch für eine 5-Sterne-Hotelanlage eingegangen. Schweizer Investoren planen luxuriös ausgestattete Appartements mit zwei Restaurants und einem grossen Wellnessbereich – für total 85 Millionen Franken. «Wir sehen Wengen als hochwertige, exklusivere Alternative zu Tourismuszielen in den Alpen wie Zermatt oder St. Moritz», so ein Vertreter der Investoren gegenüber SRF, das zuerst über das Bauvorhaben berichtet hat.

Wohlhabende können die Apartments kaufen, aber ...

Für das «W5 Luxury Suite Hotel» genannte Projekt sind sieben Wohnhäuser mit 44 Wohnungen im Luxusbereich und 19 Personalzimmern vorgesehen – insgesamt sind es 238 Betten. Entstehen soll die Anlage im Gebiet Galliweidli, direkt unterhalb des Waldes am nördlichen Dorfrand von Wengen.

Die Investoren setzen auf ein eher spezielles Konzept: Die hotelähnlich bewirtschafteten Appartements können gekauft werden. Die Besitzer müssen ihre Luxuswohnung aber zwingend für eine bestimmte Anzahl Tage vermieten. So ist die Nutzung auf maximal 120 Tage im Jahr beschränkt, davon 21 Tage in der Hochsaison.

Damit wollen die Projektverantwortlichen laut SRF «kalte Betten» vermeiden. Gleichzeitig bietet diese Idee ein Schlupfloch: Wohlhabende aus dem Ausland können so die Lex Koller umgehen und trotzdem eine Zweitwohnung in den Berner Alpen kaufen. Dort sei in den letzten Jahren die Nachfrage nach Luxusunterkünften stark gestiegen, so ein Investorenvertreter. Erst auf diesen Winter hin hat Wengen mit dem sanierten Hotel Belvedere der französischen Hotelgruppe Beaumier den ersten 5-Sterne-Tempel erhalten.

Heimatschutz bisher unzufrieden

Die Investoren setzten auf einen straffen Zeitplan: Im Dezember 2024 erfolgte die Baupublikation. Bereits 2028 soll die Luxus-Hotelanlage eröffnen. Noch aber steht die Baubewilligung aus.

Bis Anfang Februar läuft die Einsprachefrist. Und es gib bereits Anzeichen für mögliches Konfliktpotenzial. So hat der Heimatschutz im sogenannten Bauvoranfrageverfahren etwa die fehlende Landschaftsverträglichkeit bemängelt.