Das 5-Sterne-Hotel Beau-Rivage in Neuenburg schliesst überraschend sein Gourmetrestaurant O'Terroirs. Küchenchef Mickael Lavoisier, mit 15 Gault-Millau-Punkten dekoriert, ist schwer enttäuscht. Jetzt machen Gerüchte über einen Sterne-Verlust des Hotels die Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das 5-Sterne-Hotel Beau-Rivage in Neuenburg schliesst sein Gourmetrestaurant

Küchenchef Lavoisier: «Grosse Enttäuschung» nach vier Jahren und 15 Gault-Millau-Punkten

Gerüchte: Hotel könnte bald ein bis zwei Sterne verlieren

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das Hotel Beau-Rivage ist das beste Haus in Neuenburg. Das Fünf-Sterne-Hotel direkt am See hat über 60 Suiten und Zimmer. Das Doppelzimmer mit Balkon und Seesicht kostet 490 Franken die Nacht, für die 70 Quadratmeter grosse Superior Suite blättert man 820 Franken hin. Gäste, die zu solchen Preisen im Beau-Rivage absteigen, haben hohe kulinarische Ansprüche. Und seit kurzem ein Problem: Denn das hoteleigene Edelrestaurant O'Terroirs ist geschlossen, wie das Gastromagazin «Gault Millau» berichtet.

Das Aus kommt aus dem Nichts. Das plötzliche Lichterlöschen hat auch Küchenchef Mickael Lavoisier überrascht. «Wir waren gerade dabei, die neue Speisekarte vorzubereiten», sagt er zu «Gault Millau». «Für mich und mein Team ist das eine grosse Enttäuschung.» Vier Jahre lang stand der Koch aus dem südfranzösischen Nîmes am Herd im O'Terroirs. Zuletzt würdigte «Gault Millau» sein Schaffen mit 15 Punkten.

«Entscheidung ist unwiderruflich»

Der Testesser verteilte bei seinem letzten Besuch viel Lob: «Die Ambiance des Gourmetlokals ist luxuriös und nach dem Taucher im letzten Jahr hält die Küche wieder mit der Umgebung mit», heisst es in seiner Gastrokritik für «Gault Millau». «Chef Mickael Lavoisier überraschte uns schon mit einer subtilen vegetarischen Vorspeise, mit einem in Kressecreme gehüllten Onsen-Ei auf Linsen, veredelt mit Petrossian-Kaviar», heisst es. Applaus gabs auch fürs Dessert: «Das Mandarinentatar mit Teemousse in einer Schale aus Meringue, kombiniert mit Estragonöl im Zuckerschaum, begeisterte.»

Weniger begeistert von der Küche war offenbar der Verwaltungsrat des Luxushotels. Sie hat der Crew rund um Mikael Lavoisier das Vertrauen entzogen. Hungrige Gäste werden derzeit nur noch in der hauseigenen Brasserie La Véranda bedient. Fine dining? Fehlanzeige! Auch Hoteldirektor Delfim Santos bedauert das Aus: «Wir waren auf dem Weg nach oben, und ich habe versucht, die Entscheidung des Verwaltungsrats zu beeinflussen», sagt er zu «Gault Millau». «Aber die Entscheidung, das Gourmetrestaurant zu schliessen, ist unwiderruflich.»

Bald auch zwei Sterne weniger?

Am Neuenburgersee machen Gerüchte die Runde, dass es beim Beau-Rivage nicht nur in der Küche zu Veränderungen kommt. Der Verwaltungsrat erwäge, das gesamte Hotel am Seeufer in Kürze neu zu positionieren, schreibt das Portal arcinfo. Dadurch würde das Hotel einen oder sogar zwei Sterne verlieren. Und sich so nicht nur in der Küche aus der höchsten Liga verabschieden.